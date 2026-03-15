Jugador deja a la futbolista viral y ahora sale con hija de director deportivo

Revuelo en las redes sociales luego de que jugador profesional comenzó un noviazgo con la hija del director deportivo de su club cuando anteriormente estuvo de romance con la futbolista más bella del mundo.
Alisha Debora Lehmann es catalogada como la futbolista más bella del mundo y como consecuencia la joven siempre es viral con diferentes temas.
Además de su carrera futbolística, Lehmann es una de las futbolistas más famosas en redes sociales, con más de 16 millones de seguidores en Instagram, lo que la convierte en una de las deportistas femeninas más seguidas del mundo.
En redes y medios deportivos muchas veces la llaman “la futbolista más sexy del mundo”, lo que también ha impulsado su fama global.
Alisha Debora Lehmann tuvo una relación de varios años con el futbolista Douglas Luiz.
La relación tuvo altibajos: se separaron brevemente en 2022, luego se reconciliaron, y finalmente terminaron de forma definitiva alrededor de mediados de 2025.
La vida personal de Douglas Luiz captó nuevamente la atención, no por sus acciones en el campo de fútbol, sino por el reciente vínculo sentimental que se ha forjado fuera de él.
El brasileño Douglas Luiz olvidó la ruptura con Alisha y ahora se conoció que estrena noviazgo: Conquistó a la hija del director deportivo del equipo donde milita.
Ahora el mediocampista brasileño Douglas Luiz, de 27 años, inició una relación con Duda Gaspar, una joven modelo de 19 años que reside en Londres, Inglaterra.
María Duda Gaspar es una modelo e influencer brasileña de 19 años que recientemente ha estado en el centro de atención mediática tras confirmar públicamente su relación con el futbolista Douglas Luiz.
La novia de Douglas Luiz es hija de Edu Gaspar, ex figura del Arsenal y actual director global del fútbol en el Nottingham Forest.
Su padre ganó títulos importantes en Inglaterra y después trabajó en roles directivos, incluso en la dirección técnica del fútbol de clubes como Nottingham Forest F.C. antes de dejar ese cargo en 2025.
Trabaja con agencias como Mega Model Diversity y weare.theunknown, lo que explica su estilo de vida viajero y glamuroso, con apariciones en eventos de moda como la London Fashion Week.
Duda es conocida por su estilo de vida internacional y activo: viaja frecuentemente a ciudades como Dubái, Marruecos y España, comparte contenido de moda y participa en distintos proyectos de modelaje.
La joven pactica beach footvolley — y es fanática del Sport Club Corinthians Paulista, el club brasileño que su padre también apoyó durante su carrera.
La noticia generó revuelo tanto en el mundo del deporte como en el del entretenimiento, debido a que Duda Gaspar no solo destaca por su parentesco con una figura relevante del fútbol, sino también por su creciente popularidad en las redes sociales.
La relación de Douglas Luiz y Duda Gaspar comenzó a hacerse evidente a través de una publicación en la red social Instagram. Una fotografía compartida por ambos, en la que aparecen abrazados en un bar, fue el punto de partida para que sus seguidores especulen sobre un vínculo más allá de la amistad.
Ella publicó la imagen acompañada de un mensaje directo: “Eres mi mayor certeza”, mientras que el brasileño respondió con otra frase: “Hacerte feliz será mi prioridad”.
Estas demostraciones públicas sirvieron como confirmación tácita del romance, aunque ninguno de los dos realizó declaraciones formales al respecto.
No está claro públicamente si Luiz y Duda se conocían antes de su romance oficial, aunque algunos medios señalan que pudieron estrechar lazos cuando Luiz estuvo en préstamo en Nottingham Forest, donde el padre de Duda trabajaba en la dirección deportiva.
La vida sentimental de Douglas Luiz estuvo marcada por su mediática ruptura con Alisha Lehmann, la actual delantera del Leicester City. Ahora, el brasileño pasó de página al iniciar una nueva relación amorosa con Duda Gaspar.