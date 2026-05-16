Luis Palma recibió el título en Polonia con beso, champán y una emotiva dedicatoria

El futbolista hondureño Luis Palma vivió una tarde inolvidable este sábado al coronarse campeón de la Liga de Polonia con el Lech Poznán, luego de la victoria 3-1 frente al Radomiak Radom. Tras el pitazo final, el catracho celebró el título junto a su esposa y compartió una emotiva dedicatoria especial en medio de los festejos.