Famosa tiktoker es hallada calcinada tras ser reportada como desaparecida

Sonia Bellin, tiktoker francesa, fue hallada muerta el 12 de agosto en deplorables condiciones en unos viñedos de Saint - Gilles, en el departamento de Gard, al sur de Francia, luego de que sus familiares la reportaran como desaparecida y acudieran para identificar sus restos.
La creadora de contenido tenía el cuerpo parcialmente quemada, por lo que el equipo forense realizó pruebas de ADN para poder confirmar su identidad.
Hasta el momento, se desconoce si existen terceros responsables del macabro crimen, por lo que se abrió una investigación para deslindar responsabilidades y descubrir lo que ocurrió en las últimas con vida de Bellin.
De acuerdo con Actu React, un granjero local encontró el cuerpo mientras trabajaba en sus viñedos. El cuerpo de la gendarmería aseguró la zona rural y equipo forense acudió para recabar la evidencia correspondiente. El caso ha sido investigado como "asesinato".
Su hermana realizó un video en vivo para confirmar su muerte y dar mayor información sobre lo que ocurrió con Bellina días antes de su hallazgo.
Explicó que tenía una cita con un hombre el 10 de agosto, antes de que perdiera comunicación con sus familiares, momento en el que se presentaron con la gendarmería con una foto suya para denunciar su desaparición.
Realizaba videos de baile y lip-sync con canciones en tendencia y compartía su lujoso estilo de vida en la red social china.
Sus videos comenzaron a publicarse desde inicios de 2020, sin embargo, su actividad comenzó a reducirse en 2025.
A través de sus redes sociales, sus seguidores comenzaron a lamentar su muerte y desear bendiciones para sus familiares que atraviesan esta tragedia tras la muerte de Bellina.
"Que Dios te abra las puertas del cielo y proteja las tuyas", fueron algunos de los conmovedores mensajes de sus seguidores.