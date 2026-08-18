Barcelona: Llegada de Rodri provoca salida de estos cinco futbolistas

La llegada de Rodri a las filas del Barcelona representa uno de los grandes golpes del verano, pero su incorporación también obliga a Hansi Flick y a la dirección deportiva a tomar decisiones importantes sobre la plantilla.
El centrocampista español ya se encuentra en Barcelona y este martes pasó el reconocimiento médico antes de formalizar su contrato con el conjunto catalán. El acuerdo contempla un traspaso de 60 millones de euros fijos más variables que pueden elevar la operación hasta unos 75 millones, mientras que el futbolista firmará hasta junio de 2030.
Rodri llega después de una etapa extraordinaria en el Manchester City, donde se convirtió en uno de los mejores mediocentros del mundo. Con el conjunto inglés conquistó múltiples títulos, entre ellos la Champions League, y en 2024 recibió el Balón de Oro. Además, fue una pieza fundamental para España en el Mundial 2026, torneo en el que fue elegido como uno de los grandes protagonistas.
Su incorporación aumenta todavía más la competencia en la zona central del campo. El Barça cuenta con Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Fermín López y Marc Bernal, entre otros futbolistas capaces de actuar en el centro del terreno. Precisamente ahí aparece uno de los grandes problemas que debe resolver Flick.
El Barcelona viene de superar 2-5 al Basilea en Suiza en su penúltimo amistoso de preparación. El encuentro dejó buenas sensaciones ofensivas, con goles de Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu y Lamine Yamal, además de una actuación destacada de los jóvenes talentos. Anthony Gordon también tuvo sus primeros minutos con el equipo.
Flick, sin embargo, sabe que todavía quedan decisiones por tomar. El entrenador alemán reconoció después del encuentro que la plantilla podría necesitar algún movimiento adicional antes del cierre del mercado.
El Barça cerrará su preparación este miércoles 19 de agosto ante el Al Ahly de Egipto en el Trofeo Joan Gamper, partido que se disputará en el Spotify Camp Nou y que servirá como presentación oficial del equipo antes del inicio de la competición oficial.
Uno de los nombres que aparece en la lista de posibles salidas es Marc Casadó, una situación que llama especialmente la atención por el crecimiento que había experimentado el centrocampista.
Casadó se caracteriza por su capacidad para recuperar balones, presionar, cubrir espacios y ofrecer equilibrio al equipo. Su principal virtud es precisamente esa capacidad para actuar como mediocentro defensivo y aportar intensidad cuando el Barcelona necesita recuperar rápidamente la pelota. La llegada de Rodri provocará su salida.
Otro futbolista que aparece entre los jugadores que podrían abandonar el equipo es Héctor Fort.
Héctor Fort: necesita jugar con regularidad. Por eso, una cesión podría ser una de las soluciones más beneficiosas para todas las partes: el Barcelona conservaría el control sobre su futuro y Fort tendría la posibilidad de disputar muchos más minutos en otro equipo
Tommy Marqués: El centrocampista de 19 años ha formado parte de la dinámica del primer equipo, pero la llegada de Rodri y la enorme cantidad de alternativas que existen en la medular complican todavía más sus posibilidades de jugar con regularidad.
Tommy Marqués ha sido vendido por el Barcelona al Sporting Braga de Portugal. Se habla de una cifra de 10 millones de euros.
Toni Fernández es otro de los jóvenes que aparece en el escenario de posibles salidas en el FC Barcelona.
Tony Fernández: El atacante, todavía en plena etapa de formación, ha tenido participación con el primer equipo y es considerado uno de los futbolistas con talento dentro de La Masia.
El quinto nombre es Guille Fernández, otro de los talentos que el Barcelona considera con enorme proyección.
El centrocampista Guille Fernández pertenece a una generación de jóvenes futbolistas que han ido creciendo dentro de La Masia y que buscan dar el salto definitivo al primer equipo. Sin embargo, el problema vuelve a ser el mismo: competencia y falta de minutos.