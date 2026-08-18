Barcelona: Llegada de Rodri provoca salida de estos cinco futbolistas

Rodri llega después de una etapa extraordinaria en el Manchester City, donde se convirtió en uno de los mejores mediocentros del mundo. Con el conjunto inglés conquistó múltiples títulos, entre ellos la Champions League, y en 2024 recibió el Balón de Oro. Además, fue una pieza fundamental para España en el Mundial 2026, torneo en el que fue elegido como uno de los grandes protagonistas.