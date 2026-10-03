Dua Lipa sorprende a Shakira en Madrid y juntas cantan "Antología"

La noche de despedida de Shakira en Madrid tuvo una invitada inesperada. Dua Lipa apareció este sábado sobre el escenario de la residencia que la cantante colombiana ofrece en la capital española y ambas sorprendieron al público con una interpretación de "Antología", uno de los temas más emblemáticos de la trayectoria de la artista.
El encuentro marcó la primera vez que las dos cantantes comparten escenario y también una colaboración musical; aunque durante los últimos días habían circulado especulaciones sobre la posible aparición de Maluma, finalmente fue la estrella británica de origen albanés quien se convirtió en la gran sorpresa de la jornada.
Para este momento especial, Shakira y Dua Lipa eligieron "Antología", canción incluida en el álbum "Pies descalzos", publicado en 1995. El tema, considerado uno de los clásicos del repertorio de la colombiana, permitió a ambas artistas protagonizar uno de los momentos más comentados de la residencia.
La presentación ocurrió durante la serie de conciertos que Shakira realiza en el recinto Iberdrola Music de Madrid, donde la artista ha levantado una especie de ciudad musical alrededor del escenario para recibir a sus seguidores y celebrar la cultura latina.
Dua Lipa no es la primera estrella que acompaña a Shakira durante esta residencia. Alejandro Sanz, Laura Pausini y Manuel Turizo también han aparecido como invitados especiales en diferentes fechas, sumándose a una lista de colaboraciones que ha elevado la expectativa alrededor de cada presentación.
La residencia comenzó el 18 de septiembre y originalmente contemplaba 12 conciertos. Tras las presentaciones ya realizadas, Shakira todavía tiene programadas nuevas fechas para este domingo 4 de octubre y para los días 9, 10 y 11 de octubre, con las que pondrá punto final a esta etapa de su gira.
El espectáculo madrileño también adquirió una dimensión internacional gracias a Amazon Music, que transmitió gratuitamente y en directo el concierto completo de Shakira celebrado el 3 de octubre. Se trató de la primera emisión global de un concierto completo de la artista colombiana a través de la plataforma.
La transmisión formó parte de la iniciativa anual "La música nos conecta", dedicada este año a "Las mujeres que impulsan la música latina". Amazon Music destacó la influencia de Shakira durante más de tres décadas y su impacto en la expansión de la música latina a nivel mundial.
La plataforma también anunció junto a la artista un programa de capacitación gratuita en inteligencia artificial y tecnología dirigido a mujeres latinoamericanas. La iniciativa, desarrollada con Laboratoria y Amazon Web Services, busca beneficiar a más de un millón de mujeres antes de 2028.
La gira "Las Mujeres Ya No Lloran" llega así a su tramo final después de convertirse en uno de los grandes fenómenos de la carrera reciente de Shakira. El recorrido ha sido reconocido como la gira latina más taquillera de la historia y tuvo entre sus momentos destacados el concierto multitudinario que la cantante ofreció en el Zócalo de Ciudad de México.