Dua Lipa sorprende a Shakira en Madrid y juntas cantan "Antología"

La gira "Las Mujeres Ya No Lloran" llega así a su tramo final después de convertirse en uno de los grandes fenómenos de la carrera reciente de Shakira. El recorrido ha sido reconocido como la gira latina más taquillera de la historia y tuvo entre sus momentos destacados el concierto multitudinario que la cantante ofreció en el Zócalo de Ciudad de México.