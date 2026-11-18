Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una disminución este miércoles 18 de noviembre frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en 26.9156 lempiras por dólar, mientras que la venta se ubicó en 27.0502 lempiras.

En comparación con el martes 17 de noviembre, ambas cotizaciones experimentaron una reducción de 0.0076 lempiras. En la jornada anterior, la compra se situó en 26.9232 y la venta en 27.0578 lempiras.