Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una disminución este miércoles 18 de noviembre frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en 26.9156 lempiras por dólar, mientras que la venta se ubicó en 27.0502 lempiras.
En comparación con el martes 17 de noviembre, ambas cotizaciones experimentaron una reducción de 0.0076 lempiras. En la jornada anterior, la compra se situó en 26.9232 y la venta en 27.0578 lempiras.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en moneda estadounidense.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El Banco Central de Honduras publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas. Esta cotización permite conocer los valores oficiales de compra y venta del dólar para cada jornada.
El BCH actualiza sus estadísticas cambiarias, por lo que el precio de la moneda estadounidense puede presentar variaciones entre una jornada y otra.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.