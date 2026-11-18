La indignación crece en el CD Tenerife contra Gerard Piqué tras sus declaraciones sobre la sanción de 12 partidos impuesta al portero Jesús Owono por el incidente que terminó con la muerte del delantero Jesús de Miguel, de 30 años
En el Tenerife consideran inoportunas las palabras de Piqué, quien manifestó públicamente su desacuerdo con el castigo impuesto a su futbolista Owono.
Dentro del club blanquiazul existe la sensación de que sus declaraciones, realizadas con la intención de defender a Owono, han vuelto a poner el foco sobre un episodio especialmente doloroso para todos los que compartieron equipo y vivencias con De Miguel.
La postura del conjunto tinerfeño contrasta con la decisión de Piqué de pronunciarse sobre el caso a través de sus redes sociales. El exfutbolista y empresario cuestionó que la sanción se haya visto condicionada por las consecuencias fatales del choque, al considerar que la responsabilidad disciplinaria debe establecerse a partir de la acción protagonizada por el jugador y no exclusivamente por el desenlace de la jugada.
"La sanción de 12 partidos a Jesús Owono lo que hace es culpabilizarle de unas consecuencias de las que él no tuvo la culpa. La sanción tiene que ser por la acción, no por las consecuencias", expresó Piqué al mostrar su desacuerdo con la resolución.
Piqué también reconoció la dimensión irreparable de lo ocurrido y dejó claro que ninguna medida disciplinaria podrá cambiar el desenlace de la tragedia. "Vaya por delante que Jesús va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir. No va a haber sanción que nos devuelva a Demi", añadió, en referencia al fallecido delantero del Tenerife.
Sin embargo, sus argumentos no han sido bien recibidos en el entorno del equipo insular. En el vestuario existe un profundo malestar por la manera en que el dirigente abordó públicamente la resolución, especialmente por la sensibilidad que rodea al caso y por el dolor que todavía acompaña a quienes conocieron y compartieron con el futbolista fallecido.
Aunque el club ha optado por mantener un perfil prudente en sus manifestaciones públicas, la incomodidad con las declaraciones del máximo responsable del Andorra ha ido en aumento. La prioridad del Tenerife ha sido preservar el respeto hacia la memoria de Jesús de Miguel y evitar que la discusión sobre la sanción desplace el recuerdo del futbolista y el impacto que su pérdida ha tenido en la entidad.
La controversia ha provocado que diferentes voces del conjunto blanquiazul expresen su posición. Entre ellas destaca Felipe Miñambres, presidente del consejo de administración del Tenerife, quien compareció para fijar una postura institucional y trasladar el sentir del club ante las palabras de Piqué.
Según la información publicada por el diario Marca en su edición digital, el malestar no se limita a una diferencia de criterios sobre la sanción. También está relacionado con la forma en que se ha abordado públicamente un episodio que ha dejado una huella profunda en la institución tinerfeña.
En medio de la polémica, Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, también se pronunció sobre las declaraciones del propietario del Andorra. El técnico adoptó un tono mesurado y evitó alimentar directamente el enfrentamiento, aunque dejó entrever que comprende las razones por las que Piqué ha decidido defender públicamente a su futbolista.
"Imagino que, como accionista mayoritario del Andorra, simplemente está haciendo su trabajo y tiene que defender a sus jugadores y a su club, y eso es exactamente lo que está haciendo", señaló el DT del Tenerife sobre Piqué.
La resolución disciplinaria contra Jesús Owono contempla una suspensión de 12 partidos, el máximo castigo mencionado en el expediente según la información facilitada. La sanción se produjo después de la colisión con Jesús de Miguel durante un encuentro de Segunda División disputado el 2 de noviembre.
De acuerdo con el relato compartido, el delantero del Tenerife sufrió una parada cardíaca al día siguiente del incidente, en el que Owono salió a despejar el balón y terminó golpeándolo en el pecho. De Miguel, de 30 años, falleció posteriormente, dejando una profunda conmoción en el club y entre los aficionados.
El caso abrió un debate especialmente difícil sobre la responsabilidad deportiva, las circunstancias de la jugada y la diferencia entre valorar una acción dentro del terreno de juego y las consecuencias que esta puede tener. La sanción impuesta al portero se convirtió así en el centro de una discusión en la que confluyen criterios disciplinarios, posiciones institucionales y un dolor humano que ninguna resolución puede reparar.
Piqué considera que el castigo debe responder a la acción protagonizada por su jugador y no a un desenlace que, según sostuvo, no fue responsabilidad de Owono. Desde el Tenerife, en cambio, existe preocupación por el impacto de esas declaraciones en un momento en el que la entidad continúa asimilando la muerte de uno de sus futbolistas.