Aunque el club ha optado por mantener un perfil prudente en sus manifestaciones públicas, la incomodidad con las declaraciones del máximo responsable del Andorra ha ido en aumento. La prioridad del Tenerife ha sido preservar el respeto hacia la memoria de Jesús de Miguel y evitar que la discusión sobre la sanción desplace el recuerdo del futbolista y el impacto que su pérdida ha tenido en la entidad.