Revuelo mundial tras arresto de conocida futbolista durante un operativo contra el crimen organizado.
Gabi Morais fue detenida en Brasil durante un operativo contra el crimen organizado, en un caso que ha generado repercusiones en el mundo del deporte.
La detención se produjo en Fortaleza, estado de Ceará, como parte de la denominada Operación Liquidação, un procedimiento policial que también incluyó órdenes de captura contra otras personas.
Morais, quien defendió camisetas de clubes reconocidos como Corinthians e Internacional y llegó a representar a Brasil, se encuentra en el centro de una investigación cuyas implicaciones todavía deben esclarecerse.
De acuerdo con la información publicada por el medio brasileño ge y otros medios de comunicación, Gabi Morais fue arrestada el martes 17 de noviembre en el barrio de Aerolândia, en Fortaleza, durante una intervención policial relacionada con una investigación contra el crimen organizado.
La exjugadora es sospechosa de presuntamente lavar dinero para el grupo criminal Comando Vermelho (CV), además de una posible asociación con el tráfico de drogas.
La investigación busca esclarecer las actividades de una estructura señalada por las autoridades brasileñas y determinar la participación que habría tenido cada una de las personas detenidas.
La operación, denominada Liquidação, contempló múltiples órdenes de captura y otras diligencias policiales en diferentes localidades. Según los reportes, el procedimiento también alcanzó a personas vinculadas al entorno familiar de la exfutbolista.
Hasta el momento, la información difundida públicamente no permite establecer de manera concluyente cuál habría sido el papel específico de Morais dentro de la presunta estructura financiera investigada.
Otro de los aspectos que llamó la atención en este caso es que João Paulo de Morais, hermano de la exfutbolista, también fue detenido durante el operativo.
Según declaraciones de Ícaro Coelho, titular del Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP), Gabi Morais fue detenida por ser considerada uno de los objetivos centrales de la investigación.
Para dimensionar el tamaño de la red desarticulada, las autoridades ejecutaron cerca de 80 órdenes de cateo y embargo: decomisaron vehículos de lujo, aseguraron 18 inmuebles y congelaron cuentas bancarias por alrededor de 124 millones de reales, que equivalen a más de 21 millones de dólares.
Antes de quedar bajo custodia policial, Gabi Morais había sido reconocida por construir una carrera sólida dentro del futbol femenil profesional, tanto en su país como en ligas extranjeras.
En Brasil: Vistió las camisetas de clubes históricos como el Corinthians y el Internacional de Porto Alegre, equipo al que llegó en 2024 y con el que rescindió su contrato de mutuo acuerdo apenas en febrero de 2026.
En el extranjero: Jugó en Estados Unidos con el Sky Blue (hoy conocido como Gotham FC) y en la liga de Portugal con el Famalicão y el Sporting de Braga. Además, representó a Brasil en categorías juveniles y alcanzó convocatorias con la selección mayor.