La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este martes 17 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Comayagua, Colón y Valle, entre otros.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Estas son las zonas afectadas en Valle y La Paz en un horario de 5:00 pm a 7.00 pm.
En el departamento de Valle estos son los barrios y colonias en un horario de 5:00 pm a 7:00 pm.
En el departamento de Colón en los sectores de Santa Rosa de Aguán, Trujillo y Santa Fe, los cortes están programados de 9:15 am a 5:15 pm.
En Tocoa, Colón, estos son los barrios y colonias que no tendrán energía eléctrica en un horariode 9:15 am a 5:15 pm.
En el sector de Alauca, Oropolí y El Paraíso, en el departamento de El Paraíso, estos son los sectores sin fluído eléctrico en un horario de 9:00 am a 4:00 pm.
En la Villa de San Antonio, Comayagua, estos son los sectores que no tendrán energía de 8:30 am a 2:30 pm.
En Santa Bárbara estos son los barrios y colonias que se verán afectados en un horario de 8:30 am a 2:30 pm.
Para San Pedro Sula, Cortés, estas son las zonas que no tendrán energía en un horario de 8:45 am a 2:45 pm.