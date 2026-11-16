Los rumores sobre un supuesto apagón mundial este 17 de noviembre han generado preocupación en redes sociales. Sin embargo, la prueba anunciada en Estados Unidos es solo un simulacro de su sistema de alertas y no significa que vaya a ocurrir un apagón. Aun así, es recomendable tener en casa una mochila de emergencia con agua, alimentos, medicinas y otros artículos básicos para estar preparados ante un corte prolongado de energía u otra situación que afecte los servicios básicos.
La recomendación de preparar una mochila para 72 horas responde a la necesidad de contar con suficientes provisiones durante los primeros tres días de una emergencia, que es el tiempo en que las autoridades pueden organizar la ayuda y restablecer servicios básicos. Durante ese período, cada familia debería tener agua, alimentos, medicamentos y artículos esenciales para cubrir sus necesidades sin depender de la asistencia inmediata.
Por esta razón, en marzo de 2025, la Comisión Europea recomendó que cada hogar tenga un kit de emergencia con suficientes provisiones para cubrir sus necesidades durante 72 horas, es decir, tres días. A continuación, te explicamos qué artículos debes incluir.
El agua es uno de los elementos más importantes del kit o mochila de emergencia. La recomendación europea contempla almacenar aproximadamente tres litros de agua por persona al día, por lo que cada integrante del hogar debería contar con al menos nueve litros para cubrir un período de 72 horas.
Es importante guardar el agua en recipientes limpios y bien cerrados, revisar periódicamente su estado y mantenerla en un lugar protegido del calor y la contaminación.
En una emergencia que provoque cortes de electricidad, cocinar o conservar alimentos puede convertirse en una dificultad. Por eso, el kit debe incluir productos no perecederos que puedan consumirse sin necesidad de utilizar una cocina.
Entre las opciones recomendadas están las conservas, los alimentos enlatados, los frutos secos, las legumbres listas para consumir, los cereales y otros productos de larga duración. También se pueden incluir leche ultrapasteurizada y leche en polvo.
Si ocurre un apagón, contar con fuentes de iluminación alternativas puede facilitar las actividades básicas dentro de la vivienda y evitar accidentes.
Por eso, conviene guardar una o varias linternas y baterías externas para cargar teléfonos celulares. También es recomendable mantener estos dispositivos cargados y comprobar periódicamente que funcionen.
También es importante que el kit esté equipado con baterías de diferentes tamaños: AA, AAA y otras compatibles con los dispositivos del hogar, para mantener en funcionamiento linternas, radios y otros equipos durante una emergencia.
Durante una emergencia, las conexiones a internet y los datos móviles pueden verse interrumpidos. En esas circunstancias, una radio portátil puede convertirse en una herramienta importante para mantenerse informado sobre las instrucciones de las autoridades. La recomendación es tener una radio que funcione con baterías, junto con baterías de repuesto. Así, el hogar tendrá una alternativa para recibir información incluso si otros medios de comunicación dejan de funcionar.
El kit debe incluir un botiquín de primeros auxilios con algodón, gasas, vendas, curitas, alcohol, agua oxigenada, desinfectante y un termómetro, para atender heridas o problemas de salud menores.
También es importante guardar los medicamentos que utiliza cada integrante de la familia, especialmente quienes padecen enfermedades crónicas o necesitan tratamientos diarios. Se debe revisar que no estén vencidos y conservarlos adecuadamente.
Mantener la higiene también es importante cuando los servicios básicos se encuentran afectados. Por eso, se recomienda incluir jabón, papel higiénico, toallitas húmedas, cepillos y pasta dental.
En una situación de emergencia, tener los documentos importantes a mano puede facilitar la identificación y la realización de trámites. Por ello, conviene guardar copias protegidas de documentos de identidad, información médica, pólizas de seguro y otros registros importantes.
También es recomendable disponer de una pequeña cantidad de dinero en efectivo, ya que los cajeros automáticos y los sistemas de pago electrónico podrían dejar de funcionar si se interrumpen los servicios eléctricos o de telecomunicaciones.
La preparación para una emergencia también implica contar con prendas adecuadas para permanecer fuera de casa o enfrentar cambios de temperatura. Se recomienda incluir ropa cómoda, calcetines, zapatos resistentes y una cobija.
Los animales domésticos no deben quedar fuera de los planes de preparación familiar. Si ocurre una emergencia, también necesitarán agua, comida y artículos para su cuidado durante varios días.
La recomendación de contar con un kit de emergencia no surgió por los rumores sobre el 17 de noviembre. La Comisión Europea la incluyó en su Estrategia de Preparación de la Unión, publicada el 26 de marzo de 2025.
La iniciativa no responde a una amenaza específica de apagón mundial, sino a la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de la población ante situaciones que puedan afectar los servicios esenciales.