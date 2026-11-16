Los rumores sobre un supuesto apagón mundial este 17 de noviembre han generado preocupación en redes sociales. Sin embargo, la prueba anunciada en Estados Unidos es solo un simulacro de su sistema de alertas y no significa que vaya a ocurrir un apagón. Aun así, es recomendable tener en casa una mochila de emergencia con agua, alimentos, medicinas y otros artículos básicos para estar preparados ante un corte prolongado de energía u otra situación que afecte los servicios básicos.