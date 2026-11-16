Precio del dólar este lunes 16 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una disminución frente al lempira hondureño este lunes 16 de noviembre, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9268 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0614.

En comparación con el último registro del viernes 13 de noviembre, cuando la compra alcanzó L26.9390 y la venta se situó en L27.0737, ambas cotizaciones experimentaron una reducción. La compra bajó L0.0122 y la venta disminuyó L0.0123 por dólar. El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en moneda estadounidense.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?