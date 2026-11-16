Mapeos criminales y operativos: así actuará la Policía contra estructuras delictivas

Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional , explicó que los agentes informarán a los fiscales cuando identifiquen a personas vinculadas con actividades criminales cuya captura consideren urgente y presentarán los elementos que respalden el procedimiento.

Tegucigalpa, Honduras. La Policía Nacional identificará mediante mapeos criminales a personas vinculadas con estructuras delictivas y coordinará operativos con el Ministerio Público (MP), en el marco de las recientes reformas penales aprobadas por el Congreso Nacional.

El funcionario también indicó que los fiscales podrían tener investigaciones o expedientes relacionados con los sospechosos, lo que permitiría conocer los antecedentes de cada caso y determinar las actuaciones correspondientes.

"Cuando nosotros le informamos esto al fiscal seguramente él tendrá una carpeta o un expediente que narra ese caso y el fiscal conocerá y nos dirá: está autorizado para que capture esa persona. Pero al mismo tiempo yo le menciono que esa persona está en una casa que no tenemos orden de allanamiento", explicó.

Oseguera Mass señaló que las investigaciones pueden incluir declaraciones testificales, hallazgos de armas y evidencias relacionadas con víctimas de hechos violentos.

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Las acciones anunciadas se desarrollarán bajo el nuevo marco legal aprobado por el Poder Legislativo en octubre, que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional para endurecer las sanciones contra las estructuras criminales y ampliar las herramientas de investigación de las autoridades.

Entre los principales cambios figura la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial previa durante operaciones interinstitucionales urgentes, bajo las condiciones establecidas en las reformas y con intervención del Ministerio Público.