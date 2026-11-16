Trump regresa a Asia para afianzar la frágil paz comercial y en IA con China

Shenzhen. Donald Trump, que acaba de perder el control del Congreso, aprovechará su gira por Filipinas y China para resaltar su imagen de negociador y reunirse de nuevo con su homólogo chino, Xi Jinping, con el que espera apuntalar la frágil tregua comercial y presentar modestos consensos sobre el desarrollo en inteligencia artificial. El diálogo bilateral con China, que se dará durante la celebración de la cumbre de la Asociación de Asia-Pacífico de la APEC en Shenzhen (China), llega en un momento crítico: tras la dimisión forzada de Jensen Huang, fundador de Nvidia, la mayor empresa en el sector de la IA, y el debate sobre si el control a la exportación de chips avanzados a China está siendo aplicado adecuadamente para contener a su gran competidor. La tregua comercial fue recién prorrogada hasta enero y la llamada "Junta de Comercio", un grupo de contacto bilateral para sustituir los aranceles generales por acuerdos por rubro, tuvo su primera reunión este viernes. Trump y Xi, que podrían cerrar este año con cuatro encuentros bilaterales, dos de ellos a nivel de visita de Estado, han ido acercando posturas para reemplazar la guerra comercial iniciada por Washington por una tenue paz en sectores en los que no exista una rivalidad estratégica o problemas de seguridad nacional. El mandatario estadounidense, que viajará acompañado por su cúpula de Comercio, participará primero en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Filipinas, en la que Washington podría buscar acuerdos comerciales o de inversión que mantengan la influencia estadounidense frente a la expansión económica de Pekín. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Trump mantendrá Nvidia fuera de la agenda

La visita de Trump a China llegará después de que Jensen Huang dimitiera de su cargo como consejero delegado de Nvidia, el principal proveedor de chips avanzados para inteligencia artificial, tras reconocer una relación con una supuesta espía china. Alice Huang era la propietaria de una empresa en Singapur que supuestamente era usada para mover chips avanzados de Nvidia a China evitando las sanciones estadounidenses, algo que investigadores estadounidenses creen que también ocurre a través de empresas en Malasia. Altos funcionarios estadounidenses dijeron este viernes que no esperan que Trump ponga sobre la mesa el caso del exjefe de Nvidia, al tiempo que recordaron: "No negociamos los controles a la exportación estadounidenses ni asuntos de seguridad nacional".

Bajas expectativas con Xi

"Podemos esperar una continuación de la tenue tregua de los aranceles para minerales críticos y algo de progreso en los acuerdos comerciales de la Junta de Comercio", indicó el experto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) Víctor Cha. Según un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos, la Junta de Comercio ya se está "operacionalizando" y Trump aprovechará su encuentro con Xi para hacer un mero seguimiento de ese mecanismo. "Es importante que también estemos tratando las barreras no arancelarias en cada lado, aunque primeramente en el lado de China, para ser francos", informó el funcionario estadounidense. "No espero que haya ningún anuncio relacionado con la Junta de Comercio", añadió. Uno de los asuntos que más molestan a Trump es que Xi no está levantando las restricciones a la exportación de las estratégicas tierras raras a las que se comprometió hace algo más de un año en Busan (Corea del Sur).