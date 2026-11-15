Sale nueva caravana de migrantes desde San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras.- Una nueva caravana migrante salió este domingo 15 de noviembre desde San Pedro Sula, con más de 250 personas que buscan llegar a México y continuar su recorrido hacia Tapachula, en el estado de Chiapas.

De acuerdo con la información difundida sobre la movilización, el grupo comenzó a caminar alrededor de las 3:00 de la tarde, integrado por hombres, mujeres y familias que decidieron emprender nuevamente la ruta migratoria.

Los participantes tienen como objetivo avanzar por territorio mexicano con la esperanza de encontrar mejores oportunidades y condiciones de vida.