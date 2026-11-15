Sale nueva caravana de migrantes desde San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras.- Una nueva caravana migrante salió este domingo 15 de noviembre desde San Pedro Sula, con más de 250 personas que buscan llegar a México y continuar su recorrido hacia Tapachula, en el estado de Chiapas.
De acuerdo con la información difundida sobre la movilización, el grupo comenzó a caminar alrededor de las 3:00 de la tarde, integrado por hombres, mujeres y familias que decidieron emprender nuevamente la ruta migratoria.
Los participantes tienen como objetivo avanzar por territorio mexicano con la esperanza de encontrar mejores oportunidades y condiciones de vida.
La movilización representa una nueva salida colectiva de hondureños y otros migrantes desde la capital industrial del país. Por ahora, se mantiene a la expectativa el desarrollo de su recorrido y su posible llegada a la frontera sur de México.
Las caravanas migrantes se han convertido en una de las expresiones más visibles de la migración irregular desde Honduras. San Pedro Sula ha sido uno de los principales puntos de concentración y salida de estos grupos, integrados por hombres, mujeres, jóvenes y familias con niños que emprenden el recorrido hacia México con la intención de llegar a Estados Unidos.
Recientemente un centenar de hondureños ya había salido desde la Gran Central Metropolitana de Buses en busca de nuevas oportunidades en México rumbo a los Estados Unidos.