Precio del dólar este viernes 13 de noviembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este viernes 13 de noviembre un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en 26.9390 lempiras por dólar, mientras que la venta alcanzó los 27.0737 lempiras.
En comparación con el jueves 12 de noviembre, ambas tasas aumentaron 0.0050 lempiras. En la jornada anterior, el precio de compra era de 26.9340 lempiras y el de venta se ubicaba en 27.0687.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el país. Sus variaciones son relevantes para ciudadanos y empresas que realizan transacciones en dólares, así como para quienes reciben remesas o tienen compromisos de pago en esa moneda.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en la subasta de divisas. Esta cotización permite conocer los valores oficiales de compra y venta del dólar para cada jornada.
La institución actualiza la información, por lo que el precio puede variar de un día a otro.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.