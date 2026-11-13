Precio del dólar este viernes 13 de noviembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este viernes 13 de noviembre un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en 26.9390 lempiras por dólar, mientras que la venta alcanzó los 27.0737 lempiras.

En comparación con el jueves 12 de noviembre, ambas tasas aumentaron 0.0050 lempiras. En la jornada anterior, el precio de compra era de 26.9340 lempiras y el de venta se ubicaba en 27.0687.