Precio del dólar este jueves 12 de noviembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este jueves 12 de noviembre un nuevo incremento frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9340 por dólar, mientras que el precio de venta alcanzó los L27.0687, reflejando un nuevo ajuste al alza en la cotización de la moneda estadounidense.
En comparación con el miércoles 11 de noviembre, cuando la compra se ubicó en L26.9328 y la venta en L27.0675, ambas cotizaciones experimentaron un incremento de L0.0012 por dólar.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en moneda estadounidense.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El Banco Central de Honduras publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas. Esta cotización corresponde al promedio ponderado al cierre de la subasta y sirve como referencia para las operaciones cambiarias del país.
El BCH actualiza sus estadísticas cambiarias diariamente, por lo que el precio del dólar puede presentar variaciones entre una jornada y otra.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.