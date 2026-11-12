Precio del dólar este jueves 12 de noviembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este jueves 12 de noviembre un nuevo incremento frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9340 por dólar, mientras que el precio de venta alcanzó los L27.0687, reflejando un nuevo ajuste al alza en la cotización de la moneda estadounidense.

En comparación con el miércoles 11 de noviembre, cuando la compra se ubicó en L26.9328 y la venta en L27.0675, ambas cotizaciones experimentaron un incremento de L0.0012 por dólar.