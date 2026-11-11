Cortes de energía: horarios y zonas afectadas este jueves 12 de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) publicó el calendario de interrupciones del servicio eléctrico y detalló las zonas que permanecerán sin energía este jueves 12 de noviembre de 2026.
La empresa estatal de energía informó que las interrupciones programadas del servicio eléctrico se deben a labores de mantenimiento en distintos sectores del país.
La Enee informó que los cortes de energía tendrán una duración de al menos ocho horas, de acuerdo con el comunicado difundido a través de sus redes sociales.
Entre las zonas que se verán afectadas figuran comunidades de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Ocotepeque, Yoro, Atlántida, Olancho y Valle.
La Enee solicitó paciencia y comprensión a los habitantes de los sectores afectados por los cortes de energía y explicó que las labores de mantenimiento buscan optimizar el funcionamiento de la red eléctrica en el territorio nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Algunos municipios y comunidades de Francisco Morazán tendrán interrupciones del servicio eléctrico en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Entre los sectores afectados se encuentran: Azucarera 3 Valles, San Juancito, San Juan de Flores, El Naranjal, Miravalle, El Hato, Las Mesas, Coyolito, Ingenio Azucarero 3 Valles, Villa de San Francisco, Tipistepe, Cerro Bonito, Chandala, La Labranza, Sabaneta, aldea La Masa, aldea Coyolito y zonas aledañas.
Por otra parte, en el departamento de Ocotepeque, los cortes de energía están programados en un horario de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Los sectores afectados son: el casco urbano de Fraternidad y las aldeas Las Cruces, Los Vados y San Francisco, así como caseríos cercanos. También se interrumpirá el servicio en el casco urbano de Dolores Merendón y las aldeas San Jerónimo, La Cumbre, La Quebradona y Las Toreras.
Asimismo, en sectores de Puerto Cortés y Choloma, Cortés; Tela, Atlántida; y El Progreso, Yoro, la interrupción del servicio eléctrico está programada en un horario de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. En Puerto Cortés, las zonas afectadas serán Baracoa Johnson, El Bun, colonia López Bonilla, La Unión, El Sofoco, Los Cruces, Tapón de los Oros, El Boquerón, La Colmán, Los Mangos, kilómetro 2, sector La Cooperativa, Honducaribe, Calán, kilómetro 6, Paleto, Sauce, Cedros y otras zonas.
También en San Lorenzo, Valle, no tendrán energía eléctrica en un horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Los sectores afectados serán: barrio La Cruz, barrio Plaza Marina, Empacadora San Lorenzo, Empacadora Pacific, barrio San José (Chaparral), barrio Aires, cementerio, barrio La Ceiba, barrio San Antonio, barrio Victoria, barrio Gracias a Dios, barrio Brisas del Mar, barrio El Centro, barrio Valle, Mercado Viejo y parque central de San Lorenzo y otras zonas.
En San Francisco de Becerra, Olancho, no tendrán energía eléctrica en un horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Los sectores afectados son: la colonia La Solidaridad, Los Ángeles, Villa Santa, la Universidad Católica, los batallones, la aldea Cayo Blanco, la aldea El Espinal, El Bijagual, Plan de Turcios, La Columbia, la aldea Calpules, la aldea Sahara, la aldea La Concepción y zonas aledañas.