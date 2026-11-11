Cortes de energía: horarios y zonas afectadas este jueves 12 de noviembre

Por otra parte, en el departamento de Ocotepeque, los cortes de energía están programados en un horario de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. Los sectores afectados son: el casco urbano de Fraternidad y las aldeas Las Cruces, Los Vados y San Francisco, así como caseríos cercanos. También se interrumpirá el servicio en el casco urbano de Dolores Merendón y las aldeas San Jerónimo, La Cumbre, La Quebradona y Las Toreras.