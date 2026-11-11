Caos en España: movilizaciones por salarios y viviendas provocan altercados

La jornada de huelga general en España estuvo rodeado este miércoles 11 de noviembre por multitudinarias manifestaciones, alteraciones en la movilidad y enfrentamientos en distintas ciudades, principalmente en Madrid y Barcelona.
En Madrid, alrededor de 120,000 personas participaron en una manifestación por el acceso a la vivienda, mejores salarios y servicios públicos, según cifras de la Delegación del Gobierno. Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas elevó la participación a 400,000 asistentes.
La movilización comenzó en la glorieta de Carlos V, frente a la estación de Atocha, y avanzó hacia la Plaza de España.
Durante el recorrido, los manifestantes corearon consignas contra el Gobierno, la patronal y el denominado rentismo, en rechazo a las dificultades para acceder a una vivienda y al deterioro de las condiciones laborales.
En Barcelona también se registraron importantes movilizaciones. La Guardia Urbana contabilizó más de 55,000 participantes en una de las marchas, mientras que los organizadores estimaron una asistencia de 400,000 personas.
No obstante, al finalizar las protestas, grupos de personas, algunas encapuchadas, protagonizaron altercados en las zonas de Passeig de Gràcia y Gran Via, generando momentos de tensión en el centro de la ciudad.
La huelga también provocó afectaciones en los principales nudos de carreteras y centros logísticos de Madrid, Cataluña y País Vasco.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Guardia Civil reportaron 653 incidencias relacionadas con la jornada entre las 10:00 de la noche del martes y las 2:00 de la tarde del miércoles.
Además, alrededor de 40 personas fueron detenidas durante las primeras horas de la huelga, la mayoría integrantes de piquetes informativos involucrados en altercados.
Las movilizaciones reflejan el descontento de distintos sectores sociales ante la situación de la vivienda, los salarios y las condiciones laborales en España.