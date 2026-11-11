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Horóscopo de hoy, 11 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 11 de noviembre de 2026 a las 08:01 -
  • Agencia EFE
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Vigila los extras en las compras. Necesitarás ese efectivo después.

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ARIES (21 marzo - 20 abril).Se avecinan días de bastante excitación, probablemente relacionados con temas económicos en la pareja, puesto que este es un momento en el que los recursos económicos contarán y mucho para los Sagitario.

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TAURO (21 abril - 20 mayo).Las recientes reuniones familiares pueden haber creado momentos muy tensos con tu pareja, se producen situaciones todavía situaciones desagradables. Quizá la persona amada también quiera poner de su parte, ayúdale a ello.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Aunque te esfuerzas por mantenerte frío y calculador, tu vena latina respira por todos tus poros y tiendes a dejarte llevar con facilidad. Sé tú mismo y relájate; quien te quiera realmente, te aceptará tal y como eres.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tu arrogancia puede llegar a resultar molesta, sobre todo en determinados ambientes, en los que el nivel intelectual puede no estar a tu altura. Trata de posarte en la tierra de vez en cuando antes de que alguien pueda avergonzarte.

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LEO (23 julio-22 agosto). Tendrás que seguir esperando si estás pendiente de recibir un crédito; de momento no te lo van a conceder. Las cosas entre tu pareja y tu están cada vez peor y entráis en una dinámica complicada. Debes ser sincero y tomar una decisión.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Vivirás una jornada rebosante de salud y vitalidad para acometer los ejercicios o deportes que más te gustan, pero deberás tener cuidado con la salud, en especial con las bebidas frías que puedan dañar tu garganta. Disfrutarás de buen ánimo.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Tu imagen puede ser importante en el día de hoy, te interesará cuidarla especialmente, pero no tanto en la ropa o complementos que elijas, sino centrándote en tu cara o cabello. Buen momento para practicar deporte y quemar calorías.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Vence la timidez y comparte tus ideas y proyectos profesionales con tus superiores, solo así conseguirás que conozcan tu valía y ello te puede ser útil para una mejora inmediata. Una invitación familiar puede sorprenderte.

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SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Si tienes una pareja estable, será el momento decidirse por cambios significativos en la relación, tales como compromisos de boda, enlaces o llegada de hijos. Para tu pareja y para ti pueden ser momentos de gran felicidad, no exentos de tensión.

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CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).No te va a quedar más remedio que aceptar una oferta de trabajo, aunque te obligue a viajar y estar más tiempo fuera del hogar. No le des más vueltas porque a la larga te traerá muchas satisfacciones, personales y profesionales.
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ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Deberías apreciar lo bueno que te rodea. Aleja el pesimismo, porque puedes acabar algo aislado en estas fechas en que la mayoría del mundo busca la diversión y la alegría. Tu vida mejorará con algunos cambios de actitud.

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PISCIS (22 febrero – 20 marzo).El dinero se irá ahora en reformas del hogar y asuntos familiares, y tendrás que elegir muy bien el destino, porque no te sobrará casi nada para imprevisto; te tocará reestructurar la economía familiar para planificar sin sustos los meses siguientes.

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