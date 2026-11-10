De la más joven a la mayor: edades de las candidatas de Miss Universo 2026

Al eliminar el límite de edad de 28 años, Miss Universo transformó el certamen y amplió las oportunidades de participación. Ahora, jóvenes de 18 años comparten el escenario con mujeres mayores de 30, algunas de ellas profesionales, empresarias y madres. A continuación, te presentamos los perfiles de las candidatas que competirán en Miss Universo 2026, el próximo 24 de noviembre.
Medina Ermekova | Kirguistán | 18 años: A su corta edad, Medina Ermekova se perfila como una de las candidatas más jóvenes de la competencia internacional. Su coronación nacional sorprendió a los expertos debido a su juventud; sin embargo, su desenvolvimiento en la pasarela y su soltura frente a los medios de comunicación le permitieron obtener su pase a Miss Universo 2026.
Rthna Than | Camboya | 19 años: Es una joven modelo y estudiante que ha enfocado su discurso público en la preservación de la identidad cultural jemer en la era digital. Su participación en el certamen internacional refleja cómo las nuevas generaciones de su país utilizan las plataformas tecnológicas para visibilizar sus tradiciones ante audiencias globales, sin perder la frescura propia de su juventud.
Kaziah Liz Mejo | India | 19 años: Esta modelo india combina su formación en Derecho con su trabajo en el modelaje comercial. Su elección como representante de India en el certamen marca un nuevo paso en su carrera, mientras continúa con sus estudios universitarios.
Gabriela González | Panamá | 20 años: Es estudiante de Medicina en la Universidad de Panamá. La panameña ha acaparado la atención de los medios latinoamericanos al romper con el estereotipo de que las representantes de belleza deben dedicarse exclusivamente al entretenimiento. Su capacidad para combinar las guardias hospitalarias, los estudios de ciencias de la salud y la preparación física rumbo al certamen internacional ha sido ampliamente aplaudida.
Juliana Myers | Islas Caimán | 21 años: Se destaca en la región del Caribe insular por su activismo ambientalista. Myers ha centrado su plataforma de visibilidad en la protección de los arrecifes de coral y la conservación de la fauna marina local.
Dalia Bucaram | Ecuador | 21 años: Es comunicadora social, empresaria emergente y figura pública de Guayaquil. La ecuatoriana llegó al certamen internacional con una trayectoria en medios de comunicación y redes sociales, lo que le ha otorgado una ventaja notable en aspectos como la oratoria, el manejo de crisis mediáticas y la conexión directa con el público digital.
Aliya Karotkaya | Bielorrusia | 22 años: Es una arquitecta en formación. Karotkaya aporta una perspectiva analítica y de diseño estético a la competencia. Entre sus propuestas sociales destaca el impulso de proyectos de arquitectura urbana sostenible y la integración de espacios verdes en ciudades densamente pobladas de Europa Oriental.
Garance Authié | Francia | 22 años: Es una modelo profesional con una trayectoria consolidada en importantes pasarelas de la moda europea. Destaca por ser uno de los rostros más seguidos por la prensa especializada, debido a su dominio de varios idiomas, su conocimiento de la alta costura y su presencia escénica en las principales semanas de la moda internacional.
Olga Lombardo | Bélgica | 23 años: Es una estudiante universitaria que ha ganado notoriedad pública en su país por liderar iniciativas y conferencias enfocadas en la salud mental de los jóvenes universitarios, un tema que ha convertido en el eje central de su mensaje social rumbo a la competencia internacional.
Perla Harb | Líbano | 23 años: Es comunicadora social y defensora de los derechos de su comunidad. Ha utilizado su plataforma global para visibilizar la resiliencia de las mujeres en Oriente Medio, aportando una voz crítica y profundamente humana sobre los retos sociopolíticos de su región natal.
Valeria Mena | Bolivia | 24 años: La joven boliviana destaca por su labor en la difusión y preservación de las expresiones folclóricas y andinas de su país. Ha sabido fusionar sus raíces culturales con una sólida formación profesional, convirtiéndose en una de las portavoces de la riqueza ancestral de Bolivia.
Marcella Kozinski | Brasil | 26 años: Es diseñadora de interiores y empresaria. Kozinski forma parte del grupo de candidatas que ya cuentan con un negocio propio y una independencia financiera. Su enfoque dentro del concurso gira en torno al empoderamiento económico femenino y al impulso del emprendimiento local.
Luisa Pineda | Honduras | 26 años: Es la representante hondureña que ha destacado por su disciplina en la pasarela y su participación en programas de desarrollo comunitario en la zona norte del país. Pineda aporta la madurez propia de su edad al combinar su experiencia profesional con un fuerte sentido de compromiso social.
María Alejandra López | Colombia | 32 años: Es ingeniera industrial, modelo profesional y empresaria, con una amplia trayectoria en concursos internacionales de belleza. Su experiencia, combinada con sus habilidades de oratoria y liderazgo, la posiciona como una de las competidoras con mayor preparación y experiencia dentro del certamen.