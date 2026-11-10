De la más joven a la mayor: edades de las candidatas de Miss Universo 2026

Gabriela González | Panamá | 20 años: Es estudiante de Medicina en la Universidad de Panamá. La panameña ha acaparado la atención de los medios latinoamericanos al romper con el estereotipo de que las representantes de belleza deben dedicarse exclusivamente al entretenimiento. Su capacidad para combinar las guardias hospitalarias, los estudios de ciencias de la salud y la preparación física rumbo al certamen internacional ha sido ampliamente aplaudida.