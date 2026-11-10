Hispana muere atropellada por camioneta en Houston, Texas, tras llegar como migrante

Roxana Fajardo Reyes, una joven cubana de 27 años tras ser atropellada por una camioneta Toyota Tundra gris cuando intentaba cruzar una calle en Houston, Texas. Sus familiares y amistades buscan recaudar fondos para cubrir los gastos funerarios y trasladar sus restos a Cuba.
El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana en Aldine Bender Road, cerca de Chrisman Road, en el condado de Harris, según la información difundida sobre el caso.
De acuerdo con los reportes, la joven cruzaba la carretera cuando fue impactada por el vehículo, conducido por un hombre. Las circunstancias en las que ocurrió el atropello continúan bajo investigación.
La Oficina del Sheriff del Condado de Harris (HCSO) registró un accidente de tránsito mortal ocurrido ese día en el tramo 1200 de Aldine Bender Road.
La identidad de la víctima fue difundida posteriormente por la página Nio Reportando un Crimen y recogida por medios cubanos, entre ellos Cuballama Noticias.
Roxana Fajardo Reyes era originaria de Buenaventura, en la provincia de Holguín, Cuba. Había emigrado a Estados Unidos en 2024 con la esperanza de encontrar nuevas oportunidades y construir un futuro mejor.
Su fallecimiento ha generado muestras de pesar entre familiares, amistades y personas que la conocían, quienes ahora buscan apoyo para cubrir los gastos derivados de su muerte.
Tras el accidente, personas cercanas a la joven organizaron una campaña de recaudación de fondos mediante la plataforma GoFundMe.
La iniciativa tiene como objetivo reunir el dinero necesario para los gastos funerarios, la cremación y los trámites relacionados con el traslado de sus restos a Cuba.
Sus familiares esperan que la joven pueda regresar a su tierra natal para recibir el último adiós de sus seres queridos, parte de los cuales reside en la isla.
La historia de Roxana fue difundida el lunes 9 de noviembre por medios cubanos, que dieron a conocer el accidente y el llamado de sus allegados para conseguir ayuda.
La muerte de la joven ocurrió apenas dos años después de su llegada a Estados Unidos, país al que había emigrado en busca de mejores oportunidades.
Mientras sus familiares y amistades intentan reunir los fondos para su despedida, las autoridades del condado de Harris mantienen abierta la investigación para establecer cómo ocurrió el atropello.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente que el conductor de la camioneta haya sido acusado de algún delito ni se han establecido oficialmente las causas del accidente.
El conductor se detuvo en el lugar, pero su identidad no ha sido revelada públicamente y, hasta el momento, no se le han presentado cargos criminales.