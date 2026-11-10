Yani, Roberto y escuela Victoriano López entre los condecorados del Congreso en SPS

El Congreso Nacional inició este martes las actividades del Congreso Móvil en San Pedro Sula con una jornada de reconocimientos y condecoraciones a empresarios, políticos, arquitectos y representantes de instituciones que han destacado por sus aportes en diferentes ámbitos de la sociedad hondureña.
La ceremonia comenzó con la entrega de un reconocimiento al empresario Emin Jorge Abufele, quien figuró entre las primeras personalidades distinguidas durante el acto desarrollado en la ciudad industrial.
Posteriormente, el Congreso Nacional condecoró al arquitecto Roberto Elvir Zelaya, en reconocimiento a su trayectoria y contribución desde el ámbito de la arquitectura e investigación en el país.
La jornada continuó con la distinción a Shirley Susana Perelló.
Las condecoraciones forman parte de las actividades programadas durante la visita de los diputados a San Pedro Sula, donde el Congreso Nacional desarrolla una nueva jornada de sesiones fuera de su sede en Tegucigalpa.
Entre los sectores representados en esta ceremonia figuran el empresarial, político, profesional y educativo, con reconocimientos dirigidos a personas e instituciones vinculadas al desarrollo de Honduras.
Asimismo, la Escuela de Música Victoriano López figura entre las instituciones que serán distinguidas durante las actividades del Congreso Móvil, por su trayectoria y aporte a la formación musical y cultural del país.
Durante la jornada también fue premiado el empresario y político Yani Benjamín Rosenthal por sus aportes al sector empresarial y a la democracia hondureña.
Linda Coello también fue condecorada por sus aportes al país.
Con estas actividades, el Poder Legislativo inició su agenda en la zona norte, donde las condecoraciones a personalidades e instituciones forman parte de los actos programados durante la jornada.