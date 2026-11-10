  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Yani, Roberto y escuela Victoriano López entre los condecorados del Congreso en SPS

El Congreso Nacional condecoró a empresarios, políticos, arquitectos y a la Escuela Victoriano López por sus aportes a Honduras

Yani, Roberto y escuela Victoriano López entre los condecorados del Congreso en SPS
1 de 10

El Congreso Nacional inició este martes las actividades del Congreso Móvil en San Pedro Sula con una jornada de reconocimientos y condecoraciones a empresarios, políticos, arquitectos y representantes de instituciones que han destacado por sus aportes en diferentes ámbitos de la sociedad hondureña.
Yani, Roberto y escuela Victoriano López entre los condecorados del Congreso en SPS
2 de 10

La ceremonia comenzó con la entrega de un reconocimiento al empresario Emin Jorge Abufele, quien figuró entre las primeras personalidades distinguidas durante el acto desarrollado en la ciudad industrial.
Yani, Roberto y escuela Victoriano López entre los condecorados del Congreso en SPS
3 de 10

Posteriormente, el Congreso Nacional condecoró al arquitecto Roberto Elvir Zelaya, en reconocimiento a su trayectoria y contribución desde el ámbito de la arquitectura e investigación en el país.
Yani, Roberto y escuela Victoriano López entre los condecorados del Congreso en SPS
4 de 10

La jornada continuó con la distinción a Shirley Susana Perelló.
Yani, Roberto y escuela Victoriano López entre los condecorados del Congreso en SPS
5 de 10

Las condecoraciones forman parte de las actividades programadas durante la visita de los diputados a San Pedro Sula, donde el Congreso Nacional desarrolla una nueva jornada de sesiones fuera de su sede en Tegucigalpa.
Yani, Roberto y escuela Victoriano López entre los condecorados del Congreso en SPS
6 de 10

Entre los sectores representados en esta ceremonia figuran el empresarial, político, profesional y educativo, con reconocimientos dirigidos a personas e instituciones vinculadas al desarrollo de Honduras.
Yani, Roberto y escuela Victoriano López entre los condecorados del Congreso en SPS
7 de 10

Asimismo, la Escuela de Música Victoriano López figura entre las instituciones que serán distinguidas durante las actividades del Congreso Móvil, por su trayectoria y aporte a la formación musical y cultural del país.
Yani, Roberto y escuela Victoriano López entre los condecorados del Congreso en SPS
8 de 10

Durante la jornada también fue premiado el empresario y político Yani Benjamín Rosenthal por sus aportes al sector empresarial y a la democracia hondureña.

Yani, Roberto y escuela Victoriano López entre los condecorados del Congreso en SPS
9 de 10

Linda Coello también fue condecorada por sus aportes al país.
Yani, Roberto y escuela Victoriano López entre los condecorados del Congreso en SPS
10 de 10

Con estas actividades, el Poder Legislativo inició su agenda en la zona norte, donde las condecoraciones a personalidades e instituciones forman parte de los actos programados durante la jornada.
Cargar más fotos