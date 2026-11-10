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Precio del dólar este martes 10 de noviembre en Honduras

Conozca los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 10 de noviembre en Honduras, según el BCH

Precio del dólar este martes 10 de noviembre en Honduras

El Banco Central de Honduras publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas.

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un nuevo incremento este martes 10 de noviembre frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9161 por dólar, mientras que el precio de venta alcanzó los L27.0507.

En comparación con el lunes 9 de noviembre, cuando la compra se ubicó en L26.9157 y la venta en L27.0503, ambas cotizaciones experimentaron un incremento de L0.0004 por cada dólar.

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El ajuste representa un nuevo movimiento al alza en el precio de la divisa estadounidense frente a la moneda nacional.

El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son relevantes para las empresas importadoras, los ciudadanos y las familias que reciben remesas del extranjero.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.

Precio del dólar en Honduras: así se cotiza este lunes 9 de noviembre

Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?

El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas. Esta cotización permite conocer el valor oficial de compra y venta de la moneda estadounidense frente al lempira.

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La institución actualiza sus estadísticas cambiarias, por lo que el precio puede presentar variaciones entre una jornada y otra.

Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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