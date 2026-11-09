Frente frío amenaza con inundaciones a 60 colonias de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. El ingreso del primer frente frío de la temporada a Honduras podría provocar lluvias intensas, descenso de las temperaturas y condiciones nubladas durante varios días, por lo que las autoridades de prevención mantienen la vigilancia ante posibles inundaciones y deslizamientos en la zona norte del país. Alberto López, representante de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en la zona norte, explicó que para esta semana se pronostican lluvias durante miércoles, jueves y viernes, asociadas al ingreso de humedad por vientos del noreste y del norte. Según las proyecciones, el jueves se esperan precipitaciones más fuertes en los departamentos de Yoro, Atlántida, Cortés, Santa Bárbara y Copán, debido al ingreso de una vaguada prefrontal. Para el viernes se prevé la presencia del primer frente frío en el territorio hondureño, con lluvias que podrían intensificarse y mantenerse durante el sábado, domingo e incluso el lunes de la próxima semana. López también anticipó un ambiente bastante nublado y un descenso de las temperaturas durante ese período. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Estas zonas de San Pedro Sula podrían inundarse

Las lluvias podrían generar inundaciones urbanas, principalmente en las partes bajas de San Pedro Sula. Entre los sectores señalados por López están la 33 calle, Satélite, Calpules y Rivera Hernández.

También mencionó posibles afectaciones en el bulevar Juan Pablo II y en las calles 13, 20 y 10, donde, según explicó, se han presentado problemas de acumulación de agua.

Ante este panorama, recomendó a la población limpiar canales, cunetas y desagües para facilitar el paso del agua y reducir las afectaciones durante las precipitaciones.

Unas 60 colonias están en riesgo por las lluvias

Las lluvias podrían generar inundaciones urbanas, principalmente en las partes bajas de San Pedro Sula. Entre los sectores señalados por López están la 33 calle, Satélite, Calpules y Rivera Hernández. También mencionó posibles afectaciones en el bulevar Juan Pablo II y en las calles 13, 20 y 10, donde, según explicó, se han presentado problemas de acumulación de agua. Ante este panorama, recomendó a la población limpiar canales, cunetas y desagües para facilitar el paso del agua y reducir las afectaciones durante las precipitaciones.

Unas 60 colonias están en riesgo por las lluvias

Por su parte, el capitán Óscar Triminio, del Cuerpo de Bomberos, advirtió que entre 50 y 60 colonias de San Pedro Sula se encuentran en zonas de alto riesgo ante posibles inundaciones y otras emergencias relacionadas con las lluvias. Entre las principales emergencias que atienden durante estos fenómenos mencionó las inundaciones por alcantarillas obstruidas, los desbordamientos repentinos de ríos y quebradas, la caída de árboles y tendidos eléctricos, así como personas arrastradas por las corrientes.

El capitán también advirtió que casi todo el casco urbano de La Lima presenta condiciones de alto riesgo, mientras que en El Progreso las zonas bajas y los ex campos bananeros son vulnerables ante el crecimiento de los ríos Ulúa y Pelo.

Bomberos preparan personal para atender emergencias

Ante el pronóstico de lluvias, Triminio informó que unos 1,400 bomberos están preparados en la zona norte para brindar asistencia a la población ante cualquier emergencia. El Cuerpo de Bomberos pidió a las familias que viven en sectores vulnerables mantenerse informadas a través de los canales oficiales, identificar lugares seguros y atender de inmediato las instrucciones de evacuación emitidas por las autoridades.