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Vuelve a la Liga, dos salidas en Olimpia, nuevo legionario y bombazos en Motagua

Ya comienzan a surgir fichajes, renovaciones y salidas en el fútbol hondureño.

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Entérate de los fichajes, rumores y movimientos de última hora que ya sacuden el mercado del fútbol hondureño.
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Jerry Bengtson - El máximo goleador de la Liga Nacional de Honduras podría replantear la idea del retiro y seguir jugando en el máximo circuito catracho. Actualmente está cómodo en Olancho FC.
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Mike Arana - Diario LA PRENSA conoció que la joven promesa de Real España tuvo oportunidad de hacer prueba en México, pero su entorno está en acción para ver si puede salir en la ventana de enero a otro país .
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La MLS toma fuerza en el futuro de Arana, que está destacando en la Selección de Honduras.
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Valerio Marinacci - El defensor podría regresar a Europa tras recuperar su buen nivel con Motagua.
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Alex López - El mediocampista hondureño queda como agente libre en diciembre en el Sporting de Costa Rica y su futuro está en el aire.
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César Samudio - El portero panameño termina contrato en junio del próximo año y no seguirá siendo jugador de Marathón.
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El defensor hondureño Giancarlo Sacaza dejará las filas del Motagua para continuar su carrera en el fútbol estadounidense. El jugador de 22 años habría llegado a un acuerdo con el Austin FC de la MLS por tres temporadas.
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Rodrigo Gómez: El mediocampista argentino ha perdido protagonismo en Motagua y eso estaría desencadenando un cambio de aires en busca de minutos. Equipos hondureños toman fuerza.
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Erick "Yio" Puerto - El goleador catracho no se quedará en Bate Borisov por problemas económicos del equipo. Actualmente buscan una opción B para que siga en el extranjero o de lo contrario volverá a la Liga Nacional, donde su ficha le pertenece al Platense.
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Nixon Cruz - Pese a las sanciones por indisciplina que le han puesto, su futuro en Real España está asegurado y seguirá vistiendo la camiseta aurinegra.
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Jorge Benguché - El "Toro" viene siendo tentado desde hace varios meses por equipos de renombre y habría tomado la decisión de irse al extranjero, especialmente a medio oriente.
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Yustin Arboleda - El atacante colombiano se queda sin contrato al finalizar el torneo Apertura de Liga Nacional y su salida de Olimpia es inminente.
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Jhon Kleber - El atacante exMotagua podría volver a la Liga Nacional tras descender en Uruguay con el Danubio FC.
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DarLin Mencía: Montevideo Wanderers tiene hasta el 15 de diciembre para definir si compra al jugador hondureño. De lo conttrario, podría irse a otro club del exterior.
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MathÍas Vázquez cierra un primer capítulo en el extranjero que le dejó más experiencias que éxito, ya que a pesar de jugar en el filial del Cincinnati FC, no pudo concluir con los objetivos y regresa al Motagua en 2027.

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Andy Najar - El lateral derecho hondureño renovó su contrato con el Nashville SC de la MLS hasta el verano de 2028.
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Alberth Elis - En entrevista con LA PRENSA negó rumores sobre retiro. "No sé quién lo puso, la verdad. Estamos jugando, dando el máximo y esperamos seguir de esa forma, dándole lo mejor por el equipo, que al final lo importante es que le vaya bien al equipo", sentenció.
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