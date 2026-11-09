¿Messi dejará al Inter Miami por impensado club? Fabrizio Romano revela la verdad

El futuro de Lionel Messi vuelve a sacudir el mercado del fútbol internacional.
Messi podría cambiar al Inter Miami para jugar en impensado equipo en el 2027.
Messi tiene vínculo con Inter Miami hasta diciembre de 2028, después de haber renovado su contrato con la franquicia estadounidense. Pero para sorpresas de muchos, el astro argentino podría jugar en otro equipo.
En ese contexto, las versiones sobre una posible llegada a préstamo durante el primer semestre del próximo año también comenzaron a circular, aunque por el momento no existe una confirmación oficial de esa posibilidad.
En Argentina crece la ilusión de ver al capitán campeón del mundo vestido con la camiseta de Newell’s Old Boys, el club de sus amores durante la infancia.
El periodista Flavio Azzaro aseguró en las últimas horas de que Messi ya habría tomado la decisión de jugar en Newell’s y que su regreso podría producirse incluso a partir de enero de 2027.
“Messi ya tiene la decisión tomada de que en Newell’s va a jugar. Todos los caminos conducen a que sea en 2027”, afirmó Azzaro durante su programa de streaming No podemos perder.
El comunicador sostuvo que lleva tiempo investigando la posibilidad y que recibió información de personas cercanas al futbolista. Además, aseguró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estaría al tanto de la situación y que una eventual llegada del rosarino requeriría una organización especial.
“En AFA ya lo saben, esto implicará un operativo especial”, agregó el periodista, quien tampoco descartó que la operación pudiera concretarse desde enero del próximo año.
El supuesto regreso de Messi a Newell’s continúa siendo una posibilidad que despierta ilusión, pero que todavía está lejos de convertirse en una realidad confirmada.
Ignacio Boero, presidente de Newell’s, se refirió a la posibilidad de contar con Messi y dejó claro que, por ahora, no existen novedades que permitan asegurar su incorporación.
“No hay nada sobre la llegada de Messi. Es un sueño, pero hay que respetar sus tiempos”, expresó el dirigente, quien reconoció que la institución intentará generar las condiciones necesarias para que el regreso pueda producirse en algún momento.
El anhelo no es nuevo. En febrero, Juan Manuel Medina, vicepresidente primero del club, había reconocido que existía un proyecto para intentar recibir al rosarino durante el primer semestre de 2027. La iniciativa contemplaba la participación de diferentes sectores de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe.
No obstante, una cosa es trabajar para hacer posible el regreso de un ídolo y otra muy distinta es tener negociaciones avanzadas o un acuerdo firmado.
La posibilidad de ver a Messi con la camiseta rojinegra representa uno de los grandes sueños de los aficionados de Newell’s. El argentino se formó en las categorías infantiles del club antes de marcharse a Barcelona, donde comenzó una trayectoria que lo convirtió en una leyenda mundial.
En medio de los rumores, Fabrizio Romano ofreció una versión diferente sobre el futuro del delantero del Inter Miami. El periodista aseguró que actualmente no hay negociaciones para que Messi regrese a Newell’s Old Boys y señaló que el futbolista está plenamente enfocado en su equipo estadounidense.
Según Romano, el argentino está feliz en Miami, al igual que su familia, y su intención es cumplir el contrato que mantiene con la institución, vigente hasta finales de 2028.
Mientras Flavio Azzaro sostiene que el regreso podría concretarse en 2027, Fabrizio Romano asegura que no hay negociaciones y que Messi pretende cumplir su contrato con el Inter Miami hasta 2028, con la posibilidad de continuar incluso más allá de esa fecha.
De esta manera, el supuesto regreso de Messi a Newell’s continúa siendo una posibilidad que despierta ilusión, pero que todavía está lejos de convertirse en una realidad confirmada.