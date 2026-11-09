Horóscopo de hoy, 9 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Disfruta de la vida lo que puedas sin herir a nadie.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Si no estás a favor de las relaciones superficiales y sin futuro, céntrate y busca una relación estable y duradera. Puede reaparecer una persona del pasado que te complique un poco las cosas. Disfruta de la vida lo que puedas sin herir a nadie.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Las recaídas en la salud y los tropezones en las tareas habituales pueden perjudicarte y someterte a situaciones incómodas. Hoy la energía negativa puede hacerse dueña de ti y puede invadir tu mente, pero no dejes que eso afecte a tu salud.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Llegan tiempos de cambio, y necesitas organizar tu escala de prioridades e incluso de valores para afrontar las próximas etapas de tu vida, repleta de nuevas emociones. Contarás con la ayuda de tu pareja o de tu familia, no la desprecies.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). El trabajo te exigirá más esfuerzo y dedicación que nunca y si quieres estar a la altura, tendrás que entregarte totalmente. Vigila tu forma física y no abandones los cuidados que vas a necesitar. En lo personal, aparecerá tu media naranja.
LEO (23 julio-22 agosto). Te sentirás muy arropado por tus compañeros ante un asunto delicado en el ámbito profesional. Tomarás decisiones acertadas si te dejas llevar por tu intuición. Ten cuidado con el dinero ahora que no tienes problemas de liquidez.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).No te muestres demasiado crítico con tus compañeros de trabajo; los errores de los demás pueden volverse contra ti. Deja que todo fluya sin tu intervención, manteniéndote al margen de posibles disputas entre ellos.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Buen momento para proponer nuevos proyectos en el trabajo o para iniciar cambios en el hogar. La gimnasia pasiva puede ser una buena alternativa al ejercicio que ya no tienes tiempo de hacer.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Si tus jefes opinan que no han cuajado las expectativas sobre determinados proyectos que has manejado, debes sacar tu carácter más optimista y probar suerte con otras ideas que tienes in mente, alguna de ellas funcionará pronto.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Tus intereses se verán muy favorecidos por una racha de buena suerte, pero no dejes que los demás se agarren solamente a esta circunstancia; también deben reconocerte el trabajo previo, porque la suerte hay que buscarla.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Buen momento para preparar la firma de contratos, cobrar cantidades que te deben o invertir en valores seguros; también días de interés para todo lo relacionado con hipotecas, seguros, escrituraciones de propiedades, herencias y demás cuestiones que lleven implicadas gestiones de tipo legal.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Se te plantearán nuevas posibilidades e incluso retos aparentemente insalvables en el campo profesional, pero el éxito estará en que los afrontes con buena disposición y determinación en tus objetivos. Te encontrarás con energías suficientes para ello.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).La buena racha en el trabajo va llegando a su fin y las cosas se torcerán un poco. A pesar de todo tienes grandes posibilidades en la empresa y tú lo sabes. Aunque estás muy a gusto en tu casa, el cuerpo te pide salir de vacaciones.