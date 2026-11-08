Acta arbitral revela la verdad de la suspensión del Olimpia-Olancho, ¿qué pasará?

El partido entre Olimpia y Olancho FC, correspondiente al Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, continúa generando repercusiones y se conocen todos los detalles gracias al acta arbitral.
El encuentro se encontraba empatado 1-1 cuando llegó la jugada que desató la protesta de los visitantes. Yustin Arboleda anotó para el conjunto merengue y, posteriormente, la acción fue sometida a una revisión mediante el sistema Football Video Support (FVS), utilizado en el campeonato hondureño bajo un protocolo específico.
El cuerpo arbitral determinó que la anotación debía mantenerse en el marcador, decisión que provocó la inconformidad de los futbolistas de Olancho FC. Sin embargo, el reclamo de los pamperos no se limitaba a la jugada del gol, sino que también apuntaba a una acción anterior que consideraban determinante: el saque de banda que permitió la reanudación del juego y que, según su postura, debió corresponderles a ellos y no al Olimpia.
La situación terminó convirtiéndose en un conflicto que impidió la continuación del compromiso. Ahora, el acta arbitral del encuentro, elaborada por el juez central Armando Castro, recoge la versión oficial del cuerpo arbitral sobre lo sucedido y detalla las razones por las que se tomó la decisión de suspender definitivamente el partido.
Armando Castro dejó constancia de que la controversia comenzó inmediatamente después de la anotación del Olimpia. Según el informe, el cuarto oficial inició el procedimiento de revisión del FVS siguiendo el protocolo establecido para este tipo de situaciones.
Tras analizar la acción, el cuerpo arbitral determinó que no existía ninguna infracción previa que justificara anular el tanto, por lo que el gol de Yustin Arboleda fue validado.
El documento también explica que Olancho FC solicitó una revisión adicional, esta vez relacionada con la reanudación del encuentro mediante un saque de banda. Los futbolistas consideraban que esa decisión arbitral había sido incorrecta y que la jugada debía revisarse antes de continuar.
En el acta, Castro relató lo ocurrido de la siguiente manera: "Al minuto 82 tras la anotación de un gol del equipo Olimpia el cuarto oficial inició la revisión del FVS según el protocolo establecido y se dio como válido al no encontrarse ninguna infracción previa al gol. El equipo Olancho solicita la revisión de la reanudación del juego en un saque de banda por lo que se les notificó que dicha revisión no entra dentro del protocolo del FVS, por lo cual el equipo no aceptó diciendo que no iban a continuar jugando si no se realizaba la revisión solicitada".
De esta manera, el informe arbitral establece que el desacuerdo no surgió únicamente por la validación del gol, sino también por la negativa a revisar una acción que, de acuerdo con la postura del conjunto olanchano, debía ser corregida.
La tensión aumentó cuando los jugadores de Potros mantuvieron su postura de no regresar al terreno de juego mientras no se atendiera la solicitud relacionada con el saque de banda. Ante esa situación, el equipo arbitral intentó convencer a los futbolistas de que el compromiso debía continuar bajo las condiciones establecidas por el reglamento y el protocolo de revisión.
De acuerdo con el informe de Armando Castro, transcurrieron 20 minutos durante los cuales se explicó reiteradamente por qué no era posible realizar la revisión solicitada por Olancho FC.
La situación obligó al árbitro central a convocar a los capitanes de ambos equipos para conocer si existía disposición de reanudar el encuentro. Fue entonces cuando Óscar Almendares, capitán del conjunto pampero, comunicó que sus compañeros no continuarían jugando.
"Tras una espera de 20 minutos explicándoles en reiteradas ocasiones lo antes descrito se llamó a ambos capitanes para consensuar si iban a continuar con el juego a lo que el capitán del equipo Olancho, Oscar Almendares, respondió que no continuarían jugando, por lo que se les hace del conocimiento a ambos capitanes y comisaria del juego que el partido queda suspendido definitivamente y procedimos a retirarnos del terreno de juego, estando el marcador en ese momento 1x1 sin poderse reanudar el juego por todo lo antes expuesto", señaló Castro.
Con esa determinación, el compromiso quedó suspendido definitivamente cuando el marcador reflejaba un empate 1-1.
El acta arbitral, por tanto, presenta la negativa de los futbolistas de Olancho FC a reanudar el partido como el motivo inmediato que impidió que el encuentro pudiera finalizarse dentro del terreno de juego.
Una de las principales interrogantes que deja el polémico encuentro es cuál será la resolución de la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional de Honduras. El organismo deberá estudiar el acta arbitral, los acontecimientos registrados durante la suspensión y las disposiciones reglamentarias aplicables para determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte de Olancho FC.