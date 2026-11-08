Acta arbitral revela la verdad de la suspensión del Olimpia-Olancho, ¿qué pasará?

En el acta, Castro relató lo ocurrido de la siguiente manera: "Al minuto 82 tras la anotación de un gol del equipo Olimpia el cuarto oficial inició la revisión del FVS según el protocolo establecido y se dio como válido al no encontrarse ninguna infracción previa al gol. El equipo Olancho solicita la revisión de la reanudación del juego en un saque de banda por lo que se les notificó que dicha revisión no entra dentro del protocolo del FVS, por lo cual el equipo no aceptó diciendo que no iban a continuar jugando si no se realizaba la revisión solicitada".