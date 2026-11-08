Horóscopo de hoy, 8 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Si es lo que realmente quieres, disfruta de tus mejores momentos.
ARIES (21 marzo - 20 abril).Jornada muy especial con la persona amada, de la que podrían surgir compromisos serios de futuro. Presta atención a tu interior porque puedes querer escuchar campanas de boda.
TAURO (21 abril - 20 mayo).Tus capacidades físicas no pasan por sus mejores momentos y tendrás que hacer un esfuerzo para conseguir ponerte en un nivel óptimo de salud. Procura encauzar tu actividad profesional hacia metas que te proporcionen cierta seguridad económica.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).Encontrarás nuevos alicientes en el trabajo, quizá un viaje al extranjero, que te ayudará a crecer intelectual y espiritualmente. Buen momento para iniciar un curso o para retomar tus estudios. Buenas oportunidades para desarrollar aficiones o deportes.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). En el campo sentimental de los Cáncer aparecen luces y sombras, momentos para definirse, descartando no tanto personas como opciones de vida y apostar por lo que verdaderamente puede hacerles felices en estos momentos.
LEO (23 julio-22 agosto). Centrarás toda tu actividad en los que te rodean, en su felicidad, hoy te sientes capaz de atender a todo el mundo en sus necesidades, e incluso a anticiparte a ellas. Tendrás también bonitos detalles de parte de algunas personas.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Tras unos días de aventuras y flirteos, el influjo de Venus en tu signo hará que todo lo relacionado con los sentimientos tome un rumbo bastante más serio, así es que si no tienes pareja tal vez te encuentres comprometido en breve tiempo.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).Deberás ordenar tus prioridades en el terreno laboral, y probablemente también en tu vida en general. Si lo primero es lo que más te interesa, tendrás que dejárselo claro a algunas personas que esperan de ti algo que no puedes darles.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).Los planetas han querido que en este día sea bastante relevante en tu vida todo lo relacionado con el hogar. De una u otra forma, tu casa o lugar de residencia acabará por afectar a tu trabajo o viceversa, de manea que afrontarás cambios significativos en este terreno.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). Podrás sentar las bases de nuevos negocios si andas con ojo y estableces relaciones de amistad con las personas adecuadas, que conocerás en fiestas y reuniones sociales, de forma que te interesará salir en alguna ocasión, aunque el cuerpo te pida reposo.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).Las salidas y contactos sociales de los últimos días te habrán abierto los ojos a nuevos libros, películas e incluso el teatro, No hagas pereza y dedica más tiempo a cultivar tu espíritu, no solo tu cuerpo.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero).Te apetecerá disfrutar de la Naturaleza y compartir tus emociones con tu círculo de amigos o con tu pareja. Trata de relajarte y aparta de tu mente el estrés de días pasados. Te sentirás purificado y en paz contigo mismo. Suerte en el amor.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo).La luna llena que arranca en esta jornada puede influir en los nativos más proclives al astro en este signo, y en general provocará una especie de inquietud que los menos avezados no sabrán a qué atribuir.