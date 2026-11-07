Nunca antes visto: Abandono de árbitros, impactante denuncia y resultado del Olimpia - Olancho

En medio de la tensión que se vivía en el terreno de juego, Samuel García llamó a sus asistentes y les solicitó que el partido no se reanudara. La decisión se produjo tras la polémica generada por el gol del empate de Olimpia y los fuertes reclamos de Olancho FC contra el arbitraje, en un cierre cargado de incertidumbre que dejó en suspenso la continuidad del compromiso.