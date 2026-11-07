Nunca antes visto: Abandono de árbitros, impactante denuncia y resultado del Olimpia - Olancho

El partido entre Olimpia y Olancho FC quedó marcado por un episodio insólito que sacudió al fútbol hondureño: el retiro del cuerpo arbitral en medio de la polémica por el gol del empate de los Leones.
Olimpia y Olancho FC protagonizaron un cierre lleno de polémica en el estadio Nacional Chelato Uclés. Los Potros estaban consiguiendo una importante victoria en Tegucigalpa, pero un error arbitral en un saque de banda terminó provocando la protesta del conjunto olanchano, que se declaró en rebeldía y decidió no continuar disputando el encuentro.
Un escándalo nunca antes visto se ha desatado en el fútbol hondureño.
Jerry Bengtson, ex del Olimpia, visitó por primera vez el Estadio Nacional para enfrentar a su antiguo equipo. Fue saludado por sus excompañeros.
En el minuto 7, le anularon un gol a Nicolás Dibble había marcado para Olimpia, pero Armando Castro señala falta de Bryan Cortés previo al gol del león.
En el minuto 23, se vio una falta clara de Onan Rodríguez que empujó a Bengtson, pero el réferi no la señaló. No obstante, Olancho FC reclamó con tarjeta de FVS VAR, pero parece que se durmieron con la tarjeta.
En el segundo tiempo, Óscar Almendarez, de cabeza, puso a celebrar a los Potros del Olancho FC.
Pero en el 83', una asistencia de Edwin Rodríguez desde la banda de la izquierda y Yustin Arboleda lo empató tras enorme cabezazo.
Sin embargo, Olancho FC reclamó revisión del FVS VAR luego de que la cuartea arbitral se equivocara en cobrar saque de banda a favor de Olimpia, que mediante ese error, la acción terminó en tanto del león.
Los Potros de Olancho no quisieron continuar y Armando Castro detuvo el partido en el minuto 83.
Por espacio de más de 20 minutos, la plantilla de Olancho FC reclamó el gol del Olimpia y se puso en rebeldía.
Samuel García, presidente de Olancho, reaccionó molesto en uno de los palcos tras el gol del Olimpia .
La frutración era evidente en el presidente de Potros.
El presidente de Potros lució indignado y sacó su teléfono celular para realizar una llamada a integrantes del cuerpo técnico de Olancho.
Samuel García llamó a sus asistentes y les pidió que no se reanudara el partido.
En medio de la tensión que se vivía en el terreno de juego, Samuel García llamó a sus asistentes y les solicitó que el partido no se reanudara. La decisión se produjo tras la polémica generada por el gol del empate de Olimpia y los fuertes reclamos de Olancho FC contra el arbitraje, en un cierre cargado de incertidumbre que dejó en suspenso la continuidad del compromiso.
El duelo entre Olimpia y Olancho FC quedó envuelto en un auténtico escándalo, luego de que el cuerpo arbitral se retirara del terreno de juego en medio de la tensión y los fuertes reclamos del conjunto olanchano cuando estaba empatado 1-1.
Los árbitros abandonaron el partido y se desconoce el resultado final del Olimpia vs Olancho FC. Estaba 1-1 cuando se armó el penoso hecho.
Momento de la salida de los jugadores del Olancho.
El presidente del Olancho FC bajó para atender a los medios de comunicación. Se armó un zafarrancho y luego el dirigente lanzó explosivas declaraciones.
"Yo hace unos días denuncié corrupción. Por algo no hemos ido a cuatro mundiales, porque hay corrupción y hay apuestas. Miren voy a denunciar públicamente que el partido Juticalpa contra Olimpia hubo apuestas de hasta un millón y medio donde Juticalpa perdía por más de cinco goles", fue la grave denuncia del presidente Samuel García, presidente de Olancho.
"Todos los equipos de Liga Nacional ya se sabe como va a terminar este torneo y quién es el campeón de Honduras. Hoy lo proclaman", señaló Samuel García.