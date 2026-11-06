Precio del dólar este viernes 6 de noviembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un nuevo incremento este viernes 6 de noviembre frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9101 por dólar, mientras que el precio de venta alcanzó los L27.0447.

En comparación con el jueves 5 de noviembre, cuando la compra se situó en L26.9045 y la venta en L27.0390, ambas cotizaciones experimentaron un aumento. La compra subió L0.0056, mientras que la venta aumentó L0.0057.

El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son de interés para empresas importadoras, ciudadanos y familias que reciben remesas del extranjero.