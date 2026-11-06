Precio del dólar este viernes 6 de noviembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un nuevo incremento este viernes 6 de noviembre frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9101 por dólar, mientras que el precio de venta alcanzó los L27.0447.
En comparación con el jueves 5 de noviembre, cuando la compra se situó en L26.9045 y la venta en L27.0390, ambas cotizaciones experimentaron un aumento. La compra subió L0.0056, mientras que la venta aumentó L0.0057.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son de interés para empresas importadoras, ciudadanos y familias que reciben remesas del extranjero.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El Banco Central de Honduras publica diariamente el tipo de cambio de referencia, con base en los resultados de la subasta de divisas. Esta cotización permite conocer el valor oficial de compra y venta de la moneda estadounidense frente al lempira.
El BCH actualiza sus estadísticas cambiarias de forma diaria, por lo que el precio puede presentar variaciones entre una jornada y otra.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.