Cepal proyecta que Honduras crecerá 3.5 % en 2026 pese a incertidumbre regional

Tegucigalpa, Honduras. La economía de Honduras crecería un 3.5 % en 2026, según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en un contexto de incertidumbre internacional que llevó al organismo a reducir su estimación de crecimiento para toda la región. La Cepal rebajó este jueves su pronóstico de expansión del producto interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe del 2.2 % al 2 % para este año, debido a las tensiones geopolíticas, las interrupciones en las rutas logísticas y la menor previsibilidad de la política comercial. Pese a este ajuste regional, Honduras mantiene una previsión de crecimiento del 3.5 %, por encima del promedio latinoamericano. Con esta estimación, el país se ubica en la parte media de la clasificación regional, de acuerdo con los datos proporcionados por el organismo de Naciones Unidas.

Honduras crecería por encima del promedio regional

La proyección de crecimiento del 3.5 % coloca a Honduras entre las economías de América Latina y el Caribe con perspectivas de expansión superiores al promedio regional del 2 %. En Centroamérica, Guatemala y El Salvador registran una previsión de crecimiento del 4.1 % y el 4.5 %, respectivamente, mientras que Nicaragua alcanzaría un 3.7 %. Honduras comparte una proyección del 3.5 % con Costa Rica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Panamá, por su parte, crecería un 4.5 %, de acuerdo con las estimaciones de la Cepal.

Sin embargo, el organismo advirtió que las economías latinoamericanas enfrentan riesgos derivados de los cambios en el comercio internacional y del aumento de los costos de producción e importación, particularmente por los precios de la energía y los alimentos.

Incertidumbre internacional amenaza las perspectivas

La Cepal explicó que las tensiones geopolíticas y las alteraciones en las cadenas logísticas están modificando las condiciones en las que operan las economías de la región. «Las tensiones geopolíticas, las disrupciones en las rutas logísticas y la menor previsibilidad de la política comercial están reconfigurando el entorno en el que operan las economías de la región», indicó el organismo en un comunicado. Según la institución, estos factores pueden reducir la demanda externa y encarecer las importaciones, con efectos sobre los costos de las empresas y el poder adquisitivo de los hogares.

El impacto, no obstante, varía entre países. Las economías exportadoras de materias primas pueden beneficiarse de precios internacionales más elevados, mientras que aquellas que dependen de las importaciones enfrentan mayores presiones sobre sus costos. Para Honduras, estos riesgos hacen relevante el comportamiento de los precios internacionales de la energía y los alimentos, así como la evolución de sus principales mercados comerciales. No obstante, el informe citado no detalla cuánto podría afectar cada uno de estos factores al crecimiento hondureño.

Cepal mantiene previsión de 2.5 % para 2027

Para 2027, la Cepal mantuvo su proyección de crecimiento económico regional en un 2.5 %, aunque advirtió que las perspectivas estarán condicionadas por la evolución del panorama internacional y los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño. El organismo señaló que los cambios en las condiciones climáticas podrían representar riesgos adicionales para las economías de la región. En el caso de Honduras, será importante observar la evolución de estos factores y su posible incidencia en actividades sensibles al clima, como la agricultura, además de sus efectos sobre los precios y los costos de producción. Estas consecuencias dependerán de la intensidad del fenómeno y de las condiciones que se presenten en el país.

Venezuela lidera las proyecciones de crecimiento

Entre las economías incluidas en las estimaciones de la Cepal, Venezuela encabeza las previsiones para 2026, con un crecimiento del 6.5 %, seguida de Panamá, Paraguay y El Salvador, con un 4.5 % cada uno. República Dominicana crecería un 4.4 %, mientras que Guatemala alcanzaría un 4.1 % y Nicaragua un 3.7 %. En el otro extremo, las islas del Caribe, sin incluir Guyana, registrarían una expansión del 1.2 %; Uruguay, del 1 %; y Bolivia y Chile, del 0.2 % cada uno. Haití y Cuba serían las únicas economías de la lista con contracciones previstas, del 1.5 % y el 10.3 %, respectivamente.