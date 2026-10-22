Precio de dólar este jueves 22 de octubre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una leve baja frente al lempira este jueves 22 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8989 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0334, según los datos publicados por el BCH.

En comparación con el miércoles 21 de octubre, cuando la compra se situó en L26.8934 y la venta en L27.0279, ambas cotizaciones aumentaron L0.0055 por dólar. El ajuste refleja un incremento en el tipo de cambio de referencia.