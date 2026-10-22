Precio de dólar este jueves 22 de octubre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró una leve baja frente al lempira este jueves 22 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8989 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0334, según los datos publicados por el BCH.
En comparación con el miércoles 21 de octubre, cuando la compra se situó en L26.8934 y la venta en L27.0279, ambas cotizaciones aumentaron L0.0055 por dólar. El ajuste refleja un incremento en el tipo de cambio de referencia.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El precio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en Honduras. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones, así como para las familias que reciben remesas en moneda estadounidense.
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras, mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica el tipo de cambio de referencia con base en la información de la subasta de divisas. La institución actualiza sus registros y permite consultar las tasas oficiales de compra y venta, que pueden variar de una jornada a otra.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.