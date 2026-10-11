Sube la inflación en Honduras: combustibles y clima presionan los precios

Tegucigalpa, Honduras. la inflación interanual en Honduras alcanzó el 6,28 % en septiembre de 2026, superior al 4,55 % reportado en el mismo período de 2025. Este incremento estuvo influenciado por el alza de los combustibles en los mercados internacionales y el impacto del cambio climático en los precios de los productos agropecuarios.
El Banco Central de Honduras (BCH) dio a conocer las cifras este sábado mediante un informe en el que explicó que la evolución de los precios responde, en parte, a un escenario internacional marcado por “tensiones y conflictos geopolíticos”. Estas condiciones han presionado al alza los precios de los combustibles y los costos de las cadenas de suministro, principalmente en las áreas de transporte y logística.
Estas presiones tienen especial relevancia para Honduras debido a su elevada dependencia de los combustibles importados, cuyo encarecimiento repercute en los costos de movilización y distribución de bienes y servicios.
A estos factores se suman los "efectos adversos" del cambio climático, que han incidido en los precios de productos agropecuarios importantes para el consumo de los hogares.
En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en el 0,48 % en septiembre, lo que representa una desaceleración de 0,31 puntos porcentuales respecto a agosto, cuando alcanzó el 0,79 %, aunque superó en 0,07 puntos la tasa del mismo mes de 2025, que fue del 0,41 %, detalló el organismo emisor.
Por su parte, la inflación acumulada alcanzó el 5,29 % entre enero y septiembre de 2026, por encima del 4 % registrado en el mismo período del año anterior, según los datos del Banco Central.
El BCH señaló que el 59,5 % de los 405 bienes y servicios que conforman la cesta del IPC aumentaron de precio en septiembre, el 29,9 % registró reducciones respecto al mes anterior y el 10,6 % no presentó variación.
Honduras cerró 2025 con una inflación acumulada del 4,98 %, superior en 1,1 puntos porcentuales al 3,88 % registrado en 2024, según datos oficiales.