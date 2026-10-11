Sube la inflación en Honduras: combustibles y clima presionan los precios

Tegucigalpa, Honduras. la inflación interanual en Honduras alcanzó el 6,28 % en septiembre de 2026, superior al 4,55 % reportado en el mismo período de 2025. Este incremento estuvo influenciado por el alza de los combustibles en los mercados internacionales y el impacto del cambio climático en los precios de los productos agropecuarios.

El Banco Central de Honduras (BCH) dio a conocer las cifras este sábado mediante un informe en el que explicó que la evolución de los precios responde, en parte, a un escenario internacional marcado por “tensiones y conflictos geopolíticos”. Estas condiciones han presionado al alza los precios de los combustibles y los costos de las cadenas de suministro, principalmente en las áreas de transporte y logística.

Estas presiones tienen especial relevancia para Honduras debido a su elevada dependencia de los combustibles importados, cuyo encarecimiento repercute en los costos de movilización y distribución de bienes y servicios.