La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó sobre los sectores de Honduras que tendrán interrupciones en el servicio eléctrico este sábado 28 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica explicó que las interrupciones programadas del servicio corresponden a trabajos de mantenimiento en distintos sectores del país.
Según informó la Enee a través de sus redes sociales, las interrupciones del servicio eléctrico se prolongarán durante al menos ocho horas.
La Enee informó que los trabajos de mantenimiento se realizarán en las secciones de los circuitos MFL-L236 y MFL-L239, como parte de las labores de instalación de equipos en la red de distribución eléctrica.
Entre las áreas afectadas figuran varias comunidades del departamento de Francisco Morazán, específicamente en distintos sectores del Distrito Central.
La Enee solicitó paciencia y comprensión a los habitantes de las zonas afectadas por las interrupciones del servicio eléctrico. Asimismo, señaló que los trabajos de mantenimiento tienen como objetivo mejorar las condiciones de la red de distribución eléctrica.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En los siguientes sectores del Distrito Central, F.M., la interrupción del servicio eléctrico está programada en un horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., las zonas afectadas son: talleres Infop, col. San Ángel, mercado Jacaleapa, Cámara de Comercio de Tegucigalpa, Fundeví, parte del colegio María Auxiliadora, Office Depot, plaza Marie, torre Metrópolis, plaza América, torre BAC, torre Davivienda, Universidad Metropolitana de Honduras, Colprosumah y Banhprovi.
Asimismo, otros sectores del Distrito Central permanecerán sin energía eléctrica durante ocho horas. Entre las zonas afectadas se encuentran: parte de la col. Loma Linda Norte, Emisoras Unidas, Televicentro, La Curacao, Tropigas, hotel Alameda, colonia Reparto Mandofer, Almacenes Extra, oficinas Loto, Bazar del Sábado, comidas rápidas del blvd. Juan Pablo, Autocheck Center, hotel Holiday Inn, Bancafé, Indufesa Do It Center y zonas aledañas.
También, otros sectores del Distrito Central, F.M., no tendrán servicio eléctrico en un horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Entre las zonas afectadas se encuentran: Hondutel, Injupemp, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Secretaría de Agricultura y Ganadería, edif. Defomín, Loma Linda Norte, Loma Linda Sur, Torre Alta Vista y zonas aledañas.
Se recomienda a la población de los sectores afectados tomar las medidas de precaución necesarias ante la interrupción del servicio eléctrico.