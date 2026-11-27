La situación legal de Vadhir Derbez dio un nuevo giro luego de que dos magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvieran a favor de la defensa del actor y dejaran sin efectos la orden de aprehensión que se había solicitado en su contra. La decisión fue confirmada por su abogado, Enrique González Casanova, quien aseguró que el procedimiento relacionado con esa medida llegó a su fin.
En declaraciones a "EL UNIVERSAL", el litigante informó sobre el resultado mediante un breve mensaje de texto. «Ya quedó todo sin efectos», expresó al confirmar que la resolución fue emitida el jueves 26 de noviembre.
La orden de arresto había sido solicitada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a raíz de una denuncia presentada por una modelo estadounidense de 19 años. La joven señaló que habría sido agredida sexualmente por el actor en abril pasado, durante la grabación de un videoclip musical.
El fallo representa un revés para la solicitud de captura y un resultado favorable para la estrategia legal de Derbez, quien había cuestionado la procedencia de esa medida. Sin embargo, la decisión sobre la orden de aprehensión debe distinguirse de una sentencia absolutoria: por sí sola, no establece la inocencia ni la culpabilidad del actor respecto de los hechos denunciados.
El abogado González Casanova evitó ofrecer detalles adicionales sobre los argumentos de los magistrados y adelantó que este viernes se dará a conocer un comunicado oficial para ampliar la información sobre el fallo. Por ahora, su declaración constituye la principal confirmación pública de la resolución.
El caso había generado atención después de que Derbez denunciara que presuntamente le solicitaron 350,000 dólares a cambio de ocultar la carpeta de investigación. Según la versión del actor, tras negarse a entregar ese dinero, alguien habría filtrado información del expediente a medios de comunicación. Estas afirmaciones corresponden a sus señalamientos y no deben confundirse con hechos establecidos por una resolución judicial.
Antes de esta nueva determinación, la defensa había cuestionado la legalidad de la orden de aprehensión mediante un recurso de amparo. En ese momento, la Fiscalía promovió una revisión ante el Tribunal Colegiado, instancia que ahora intervino para resolver el recurso relacionado con la medida de captura.
Pese al resultado favorable para el actor, existe otro procedimiento que debe mantenerse separado de este caso. Se trata de una investigación por la presunta violación de una menor de edad, la cual continúa abierta y no queda resuelta por la decisión de los magistrados sobre la orden de aprehensión relacionada con la denuncia de la modelo estadounidense.
Esta distinción resulta importante porque la resolución anunciada por el abogado se refiere a una medida judicial específica y no implica que todas las actuaciones legales relacionadas con Derbez hayan concluido. Por tanto, el estado de la investigación independiente deberá seguirse conforme a las determinaciones de las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, el actor ha rechazado los señalamientos en su contra y ha sostenido que cuenta con elementos para respaldar su versión. Mientras tanto, la nueva resolución modifica el panorama de uno de los expedientes, aunque no representa una declaración general sobre los demás procedimientos mencionados.