La situación legal de Vadhir Derbez dio un nuevo giro luego de que dos magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvieran a favor de la defensa del actor y dejaran sin efectos la orden de aprehensión que se había solicitado en su contra. La decisión fue confirmada por su abogado, Enrique González Casanova, quien aseguró que el procedimiento relacionado con esa medida llegó a su fin.