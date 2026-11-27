Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este viernes 27 de noviembre de 2026 un nuevo incremento frente al lempira, según el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en 26.9235 lempiras por dólar, mientras que la de venta alcanzó los 27.0581 lempiras. En comparación con el jueves 26 de noviembre, cuando la compra se situó en 26.9213 lempiras y la venta en 27.0559 lempiras, ambas tasas registraron un incremento de 0.0022 lempiras.

De esta manera, quienes necesiten adquirir 100 dólares deberán pagar alrededor de 2,705.81 lempiras, tomando como referencia la tasa oficial de venta.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de empresas y ciudadanos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?

El Banco Central de Honduras establece el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas. Esta cotización sirve como referencia para las operaciones cambiarias en el país, cuyo comportamiento incide en las importaciones y en el monto en lempiras que reciben las familias beneficiarias de remesas.