Honduras retomará el Mercado Interbancario de Divisas a partir de 2027

El Banco Central de Honduras (BCH), según su presidente, Roberto Lagos, realizará durante los dos últimos meses de 2026 un proceso de socialización del nuevo mecanismo con diversos sectores. La liberalización comenzaría en los primeros meses de 2027 y tendría un período de implementación de entre 18 y 24 meses.

Tegucigalpa, Honduras. El Mercado Interbancario de Divisas (MID) volverá a operar en Honduras bajo un esquema de liberalización gradual, similar al que se implementó en febrero de 2017, cuando se permitió a los bancos comerciales y casas de cambio retener el 10% de los dólares comprados para sus propias erogaciones, la venta a agentes económicos y al público.

El Mercado Interbancario de Divisas fue eliminado en abril de 2023 por el Banco Central, bajo el argumento de que los dólares estaban concentrados en pocas instituciones bancarias. Desde entonces, el BCH retomó el mecanismo de subasta de divisas.

Con el retorno del MID, el Banco Central continuará asignando divisas a las empresas importadoras de petróleo y a las compañías generadoras de energía.

La hoja de ruta para que los agentes cambiarios retomen la compra y venta de dólares ya está definida. A partir de enero de 2027, del total de divisas compradas por los bancos y las casas de cambio, estos podrán retener el 10%, mientras que el 90% restante será trasladado al BCH.

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Los porcentajes de retención aumentarán cuando el Banco Central de Honduras lo considere oportuno. Entre 2017 y 2021, la retención de divisas por parte de los agentes cambiarios pasó del 10% al 80%, en un período de 48 meses.

El regreso del Mercado Interbancario de Divisas fue anunciado por Lagos el pasado 19 de octubre. Según el presidente del BCH, el calendario para los últimos dos meses de 2026 contempla reuniones con los agentes cambiarios, el sector privado y las cámaras de comercio, seguidas de una campaña de comunicación.

El funcionario también indicó que el tema fue abordado con la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante su reciente visita al país.

“Nosotros estamos casi listos, pudimos haber empezado en este momento, sin embargo, estamos esperando que comience la acumulación de divisas por exportación de café, que arranca generalmente en noviembre y así tener una mayor acumulación de reservas”, explicó Lagos.

El presidente del BCH señaló que Honduras tiene experiencia en la aplicación del Mercado Interbancario de Divisas, debido a que funcionó entre 2017 y 2023. Esa experiencia, afirmó, servirá para mejorar el nuevo proceso de liberalización de la compra y venta de dólares.

Asimismo, sostuvo que el MID será un proceso gradual y ordenado, orientado a generar confianza y competencia, y a permitir que las divisas fluyan de manera natural en la economía.