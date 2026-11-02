FMI avala última revisión y Honduras podrá acceder a $120 millones

Tegucigalpa, Honduras. Honduras alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la sexta y última revisión del programa económico 2023-2026, un paso que abre la posibilidad de acceder a un desembolso de aproximadamente 120 millones de dólares antes de finalizar el año. El acuerdo fue anunciado este domingo 1 de noviembre por el organismo financiero internacional, tras las conversaciones sostenidas con las autoridades hondureñas en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA). De acuerdo con el comunicado oficial, el Directorio Ejecutivo del FMI tiene previsto examinar los resultados de la revisión a finales de diciembre de 2026. Si obtiene su aprobación, Honduras tendrá acceso a los recursos contemplados en el programa. La misión, encabezada por Emilio Fernández Corugedo, jefe del FMI para Honduras, destacó que el país ha mantenido políticas macroeconómicas prudentes y que el cumplimiento de las metas del programa ha sido, en términos generales, favorable. Sin embargo, el organismo también advirtió sobre los desafíos que enfrenta la economía hondureña, particularmente el aumento de la inflación, los efectos de la sequía y la necesidad de profundizar las reformas del sector energético. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Según las estimaciones del FMI, la economía nacional creció 3.7% durante el primer semestre de 2026, aunque se proyecta que cierre el año con una expansión de 3.4%, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y los elevados precios de la energía. La inflación general alcanzó 6.3% en septiembre, impulsada principalmente por el encarecimiento de los alimentos y los combustibles, mientras que la inflación subyacente se mantuvo en 3.5%. En contraste, el organismo destacó la fortaleza de las reservas internacionales netas, que alcanzaron aproximadamente 11,500 millones de dólares en octubre, respaldadas por el ingreso de remesas familiares y los precios favorables de las exportaciones.

Enee sigue entre los principales desafíos

Uno de los aspectos centrales de la evaluación fue la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), cuyo funcionamiento continúa representando un riesgo para las finanzas públicas. El FMI valoró positivamente la reciente aprobación de la Ley de Justicia Energética, aunque señaló que su implementación deberá acompañarse de medidas para reducir las pérdidas eléctricas, controlar los atrasos financieros y fortalecer la gobernanza de la estatal. El organismo también consideró necesario mejorar la focalización de los subsidios energéticos, de manera que los recursos públicos beneficien principalmente a los hogares más vulnerables. En materia fiscal, el FMI respaldó el compromiso de las autoridades de mantener un déficit del Sector Público No Financiero equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) durante 2026 y 2027.