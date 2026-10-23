Presidente del Poder Judicial expone al FMI plan de modernización judicial

Tegucigalpa, Honduras. El magistrado Wagner Vallecillo Paredes, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Vallecillo expuso los principales desafíos que enfrenta el Poder Judicial de Honduras y los proyectos estratégicos orientados a fortalecer la administración de justicia, modernizar los servicios judiciales y ampliar su cobertura a nivel nacional, según informó el Poder Judicial. La delegación internacional estuvo integrada por Emilio Fernández Corugedo, jefe de Misión del FMI; Fabiano Rodrigues Bastos, representante residente; Joaquín Gadea, del Departamento Legal del organismo, y Francia Rivera, asesora de la directora ejecutiva del FMI, quienes se hicieron acompañar del secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y del subsecretario Roberto Enrique Chan, así como de otros funcionarios gubernamentales.

Según se informó, durante el encuentro, Vallecillo Paredes compartió "las principales líneas de trabajo de la actual administración judicial, entre ellas la transformación digital de los servicios, la reducción de la mora judicial, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la ampliación del acceso a la justicia en las diferentes regiones del país". Asimismo, destacó la importancia de impulsar iniciativas que permitan agilizar los procesos judiciales, optimizar los recursos institucionales y ofrecer respuestas más oportunas y eficientes a la ciudadanía, en el marco de una gestión comprometida con la transparencia, la independencia judicial y el mejoramiento continuo del servicio de justicia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El Poder Judicial informó que los representantes del FMI manifestaron su interés en acompañar los temas relacionados con el fortalecimiento de la justicia en Honduras, reconociendo la importancia de contar con instituciones sólidas y eficientes para el desarrollo del país. La reunión se desarrolló en el contexto de la visita oficial que realiza una misión del FMI a Honduras, del 20 de octubre al 2 de noviembre, para efectuar la sexta revisión del programa económico vigente, desarrollar las consultas correspondientes al Artículo IV del organismo y examinar las perspectivas de un nuevo acuerdo económico para el período 2027-2030.