Gabinete Económico y el FMI inician la última revisión del acuerdo 2023-2026

La misión técnica del FMI estará en el país del 20 de octubre al 2 de noviembre con el objetivo de reunirse con funcionarios del Gobierno del presidente Nasry Asfura, del sector privado y de otras organizaciones de sociedad civil.

Tegucigalpa, Honduras. El Gabinete Económico de Honduras recibió este día martes a representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para iniciar la última revisión del acuerdo 2023-2026.

No obstante, el tema principal es la sexta revisión semestral del acuerdo trianual, el que estuvo vigente del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2026.

"Durante este período, se examinará el cumplimiento de los compromisos establecidos en el programa económico vigente y se abordarán las perspectivas de un nuevo acuerdo para el período 2027-2030", informó el Banco Central de Honduras (BCH) en sus redes sociales.

Entre las metas indicativas a evaluar destacan el crecimiento económico, la inflación, el déficit fiscal, el comportamiento del tipo de cambio, las reservas internacionales netas, entre otras.

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Además, el FMI revisará las reformas estructurales como la Ley de Justicia Energética, la Ley de Beneficiario Final, entre otras. También se analizará el presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2027.

Como parte de la visita, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Nigeria Chalk, estará en el país para participar en varias reuniones, entre ellas con el presidente Asfura.

Al final de la visita, el Fondo Monetario emitirá un comunicado de prensa para informar los resultados de la última revisión y que de ser aprobada por Honduras le permitirá acceder a 120 millones de dólares para apoyo presupuestario.