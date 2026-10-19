Honduras afronta última revisión de acuerdo con FMI para acceder a 120 millones de dólares

Tegucigalpa, Honduras. Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó este lunes a Honduras para realizar la sexta y última revisión del acuerdo económico firmado en 2023, un proceso que, de aprobarse con éxito, permitirá al país acceder a 120 millones de dólares y avanzar en las negociaciones de un nuevo programa.

El ministro hondureño de Finanzas y coordinador del Gabinete Económico, Emilio Hernández, dijo este lunes a periodistas que la misión del organismo multilateral, encabezada por Emilio Fernández, permanecerá dos semanas en Tegucigalpa.

Durante su estancia, los enviados del FMI se reunirán con autoridades de la Secretaría de Finanzas, el Banco Central de Honduras (BCH), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR), detalló el funcionario.