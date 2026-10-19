  1. Inicio
  2. · Honduras

Honduras afronta última revisión de acuerdo con FMI para acceder a 120 millones de dólares

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a Honduras para realizar la última revisión del acuerdo económico de 2023, que podría facilitar el acceso a 120 millones de dólares

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 18:44 -
  • Agencia EFE
Honduras afronta última revisión de acuerdo con FMI para acceder a 120 millones de dólares

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó este lunes a Honduras para evaluar el cumplimiento del acuerdo económico firmado en 2023.

Tegucigalpa, Honduras. Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó este lunes a Honduras para realizar la sexta y última revisión del acuerdo económico firmado en 2023, un proceso que, de aprobarse con éxito, permitirá al país acceder a 120 millones de dólares y avanzar en las negociaciones de un nuevo programa.

El ministro hondureño de Finanzas y coordinador del Gabinete Económico, Emilio Hernández, dijo este lunes a periodistas que la misión del organismo multilateral, encabezada por Emilio Fernández, permanecerá dos semanas en Tegucigalpa.

Durante su estancia, los enviados del FMI se reunirán con autoridades de la Secretaría de Finanzas, el Banco Central de Honduras (BCH), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR), detalló el funcionario.

"Este Congreso está dando todas las herramientas para combatir el crimen organizado"

El equipo técnico del organismo, acompañado por Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, también tiene previsto reunirse con el presidente hondureño, Nasry Asfura, y representantes del sector privado, agregó Hernández.

Honduras y el FMI alcanzaron en 2023 un acuerdo que permitió al país centroamericano acceder a unos 823 millones de dólares para respaldar reformas económicas y que expiró en septiembre pasado.

Si la revisión concluye satisfactoriamente, Honduras podrá recibir un desembolso de unos 120 millones de dólares, que se incorporarán directamente a la caja única del Estado, según las autoridades.

Ministerio Público crea nueva fiscalía para investigar lavado de activos

Hernández señaló que uno de los principales desafíos será cumplir las metas estructurales pendientes, entre ellas la aplicación de la Ley de Justicia Energética, aprobada por el Parlamento hondureño en agosto pasado.

Pese a estos retos, el funcionario confió en que los indicadores económicos del país permitan obtener una evaluación favorable y avanzar en las negociaciones de un nuevo programa con el FMI para los próximos tres años de la Administración de Asfura, con énfasis en el desarrollo económico.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias