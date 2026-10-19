Honduras va por su propio Cecot: Así es la prisión que el país quiere copiar

Entre las primeras medidas anunciadas durante el régimen de excepción estuvo el racionamiento de alimentos en las prisiones que albergaban pandilleros. En abril de 2022, la Presidencia informó que los reclusos recibían dos tiempos de comida. Esta disposición se aplicó antes de la inauguración del Cecot, por lo que no debe presentarse como una descripción comprobada de su alimentación actual.