FMI: En Honduras es esencial combatir la corrupción para mejorar el clima empresarial

Tegucigalpa, Honduras

El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este lunes que en Honduras "es esencial impulsar reformas para reforzar la gobernanza, combatir la corrupción y mejorar el clima empresarial", tras una misión que visito el país. "Las autoridades (hondureñas) han avanzado en la liquidación de los fideicomisos identificados en el marco del programa respaldado por el FMI, lo que demuestra su compromiso de reforzar la transparencia fiscal", subraya un comunicado del organismo. En este sentido, agrega el FMI, "las autoridades se comprometen a mantener el nuevo fideicomiso de salud como una excepción temporal, delimitada y sujeta a rigurosas salvaguardas, al tiempo que fortalecen la capacidad del Estado para permitir la eliminación progresiva de este fondo".

Las observaciones del FMI se producen tras concluir una visita a Tegucigalpa, que incluyó una reunión con el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura. El jefe de la misión del FMI, Emilio Fernández, dijo a los periodistas que alcanzaron un acuerdo técnico sobre políticas y reformas con las autoridades hondureñas para completar las revisiones de los acuerdos en el marco del Servicio Ampliado al Fondo Monetario Internacional, cuyas evaluaciones estarán a finales de junio. Eso permitiría, según indicó Fernández, un desembolso a Honduras de aproximadamente 245 millones de dólares. El comunicado del FMI señala además que "las prioridades a futuro incluyen la aprobación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción y la solución de deficiencias institucionales profundamente arraigadas que lastran la confianza de los inversionistas y el crecimiento a largo plazo".