FMI cierra misión en Honduras y evaluará desembolso de $240 millones tras reunión con Asfura

Tegucigalpa, Honduras

La comitiva del FMI encabezada por Emilio Fernández, permaneció por espacio de dos semanas en el país y sostuvieron reuniones con el gabinete económico, sector empresarial, organizaciones de sociedad civil y el presidente de la República.

La visita de la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluye este lunes tras una reunión con el presidente de la República, Nasry Asfura Zablah.

Los personeros del FMI realizaron la cuarta y quinta revisión, por lo que se espera que en el mes de junio se brinde el informe preliminar en Washington y de esa manera determinar si Honduras puede acceder a unos 240 millones de dólares.

La cuarta revisión había quedado pendiente desde el mes de noviembre de 2025 y la quinta que estaba prevista para que llevara a cabo entre los meses de abril y mayo de 2026.

En comparecencia el presidente Nasry Asfura, al finalizar el encuentro dijo: "hoy estamos cerrando una etapa de revisión de gobiernos anteriores y ya de nuestro gobierno los primeros meses, una evaluación con todas las medidas y el trabajo que se ha hecho por parte de la Secretaria de Finanzas, Banco Central de Honduras, Comisión Nacional de Banca y Seguros, la SAR y todas las instituciones que tienen que ver y tienen que estar todas sincronizadas para poder sacar adelante Honduras".

Estamos de frente y poder enfrentar con mucha responsabilidad la parte financiera de Honduras y poder decirles, dar esa seguridad para que venga la inversión a Honduras".

"Hoy quiero agradecerle a la Misión del Fondo Monetario y especialmente a Emilio Fernández y a todos su equipo por estar aquí, al representante permanente del Fondo Monetario en Honduras".

"Muchísimas gracias por ese esfuerzo y ese entendimiento que no es fácil, porque cada quien estamos defendiendo nuestras posiciones, criterios, para poder lograr que esto salga de la mejor manera posible" destacó el presidente Nasry Asfura.

Por su parte Emilio Fernández del FMI dijo: "quiero agradecer por las muy buenas productivas reuniones que hemos tenido durante las últimas dos semanas".

Estamos en el contexto de la cuarta y quinta revisión del programa, cuyo objetivo es preservar la estabilidad macroeconómica, proteger a los hogares más vulnerables, fortalecer los gastos en infraestructura y social, especialmente los de educación y salud y avanzar reformas que mejoren la transparencia, la eficiencia del gasto público y la sostenibilidad en el sector energético" destacó Fernández.