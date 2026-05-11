Capturan a futbolista hondureño tras 19 allanamientos: "No formo parte de ninguna estructura"

Las autoridades policiales capturaron a 14 personas durante 19 allanamientos simultáneos ejecutados este domingo en diferentes sectores de Tegucigalpa. Entre los detenidos figura un futbolista hondureño con pasado en la Liga Nacional de Honduras.
Se trata de Julián Moisés Galo Maldonado, quien militó en el Real de Minas en la primera división del fútbol hondureño. El futbolista es uno de los arrestados.
Julián actualmente forma parte del club INFOP de la Liga Mayor, equipo que lucha por conseguir el ascenso a la Segunda División.
Tras su detención, el jugador atendió a los medios de comunicación y negó rotundamente cualquier vínculo con estructuras criminales o actividades ilícitas.
“Estoy detenido injustamente. Yo trabajo para el Registro Nacional de las Personas, soy futbolista y no sé por qué me tienen arrestado”, expresó el joven mientras permanecía bajo custodia policial.
Galo Maldonado aseguró que las autoridades lo señalan supuestamente por pertenecer a una pandilla, algo que rechazó categóricamente.
“Mi nombre es Julián Moisés Galo Maldonado. Me tienen detenido supuestamente porque pertenezco a una pandilla, pero yo no formo parte de ninguna estructura. Dios y la gente que me conoce saben quién soy. No entiendo por qué dicen eso de mí”, manifestó.
El futbolista relató que fue capturado la mañana de este domingo cuando salía de su vivienda rumbo a su trabajo en el Registro Nacional de las Personas.
“Me detuvieron cuando iba camino a mi lugar de trabajo y miren dónde me tienen ahora. Siempre he trabajado en el Registro de las Personas”, comentó.
Asimismo, explicó que recientemente había regresado de Trojes tras disputar un compromiso con el INFOP y señaló que reside en una colonia considerada peligrosa.
“Vengo de Trojes de jugar con INFOP. Vivo en una colonia peligrosa y me capturaron afuera de mi casa cuando iba rumbo al trabajo”, concluyó.
Julián Moisés Galo en su momento se dio el lujo de enfrentarse al Olimpia cuando formaba parte del Real de Minas.
Julián Moisés Galo compartió en el Real de Minas con experimentados futbolistas como Donaldo Morales, Irving Reina, Rembrandt Flores, entre otros.
Hasta el momento no han dado más noticias sobre el futbolista hondureño, quien está preso por supuesta actos ilícitos.
Su nombre comenzó a sonar en el fútbol hondureño cuando jugó con el club Real de Minas en la Liga Nacional de Honduras durante las temporadas 2018-2019.
En varios partidos de Liga Nacional apareció como atacante o volante por banda, destacando por su velocidad y movilidad ofensiva.