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Capturan a futbolista hondureño tras 19 allanamientos: "No formo parte de ninguna estructura"

El joven negó rotundamente cualquier vínculo con estructuras criminales y aseguró que todo se trata de una injusticia.

Capturan a futbolista hondureño tras 19 allanamientos: No formo parte de ninguna estructura
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Las autoridades policiales capturaron a 14 personas durante 19 allanamientos simultáneos ejecutados este domingo en diferentes sectores de Tegucigalpa. Entre los detenidos figura un futbolista hondureño con pasado en la Liga Nacional de Honduras.
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Se trata de Julián Moisés Galo Maldonado, quien militó en el Real de Minas en la primera división del fútbol hondureño. El futbolista es uno de los arrestados.

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Julián actualmente forma parte del club INFOP de la Liga Mayor, equipo que lucha por conseguir el ascenso a la Segunda División.
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Tras su detención, el jugador atendió a los medios de comunicación y negó rotundamente cualquier vínculo con estructuras criminales o actividades ilícitas.
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“Estoy detenido injustamente. Yo trabajo para el Registro Nacional de las Personas, soy futbolista y no sé por qué me tienen arrestado”, expresó el joven mientras permanecía bajo custodia policial.
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Galo Maldonado aseguró que las autoridades lo señalan supuestamente por pertenecer a una pandilla, algo que rechazó categóricamente.
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“Mi nombre es Julián Moisés Galo Maldonado. Me tienen detenido supuestamente porque pertenezco a una pandilla, pero yo no formo parte de ninguna estructura. Dios y la gente que me conoce saben quién soy. No entiendo por qué dicen eso de mí”, manifestó.
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El futbolista relató que fue capturado la mañana de este domingo cuando salía de su vivienda rumbo a su trabajo en el Registro Nacional de las Personas.
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“Me detuvieron cuando iba camino a mi lugar de trabajo y miren dónde me tienen ahora. Siempre he trabajado en el Registro de las Personas”, comentó.
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Asimismo, explicó que recientemente había regresado de Trojes tras disputar un compromiso con el INFOP y señaló que reside en una colonia considerada peligrosa.
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“Vengo de Trojes de jugar con INFOP. Vivo en una colonia peligrosa y me capturaron afuera de mi casa cuando iba rumbo al trabajo”, concluyó.
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Julián Moisés Galo en su momento se dio el lujo de enfrentarse al Olimpia cuando formaba parte del Real de Minas.

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Julián Moisés Galo compartió en el Real de Minas con experimentados futbolistas como Donaldo Morales, Irving Reina, Rembrandt Flores, entre otros.
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Hasta el momento no han dado más noticias sobre el futbolista hondureño, quien está preso por supuesta actos ilícitos.
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Su nombre comenzó a sonar en el fútbol hondureño cuando jugó con el club Real de Minas en la Liga Nacional de Honduras durante las temporadas 2018-2019.
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En varios partidos de Liga Nacional apareció como atacante o volante por banda, destacando por su velocidad y movilidad ofensiva.
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