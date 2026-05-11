Rúa del Barcelona: locura en calles, se mofan de Real Madrid y promesa de Yamal

El Barcelona festejó con todo en las calles tras consagrarse campeón de la Liga Española 2025-2026: te compartimos algunas de las mejores imágenes.
Los azulgranas certificaron un nuevo campeonato en el torneo local. Luego de vencer por 2-0 al Real Madrid sellaron su título número 29.
Junto con Joan Laporta, el club azulgrana realizó sus festejos este lunes en las calles de Barcelona.
Miles de personas se hicieron presentes durante la rúa con la que el equipo azulgrana festeja con su afición la consecución del título de campeón de LaLiga.
Los aficionados azulgranas llenaron todas las calles de Barcelona para salir a festejar a lo grande el bicampeonato español.
"Es increíble ver a la gente con tanta felicidad. Es especial compartir esto con ellos. Tenemos mucha conexión. Hay mucha gente de La Masia que lo dan todo por el equipo. Se lo transmitimos a la gente", expresó Frenkie de Jong.
La plantilla del Barcelona celebró con todo el título obtenido en la Liga Española.
El festejo de Roberto Lewandowski: el show azulgrana n la calles. La rúa del Barcelona desatando locura.
Szczęsny se sumó a la fiesta junto a Lewandowski y se colocaron en la cabeza del autobús del equipo, justo encima de la cabina del conductor.
El portero polaco fue captado en plena caravana fumando arriba del autobús. Szczęsny la pasó de lo mejor con su amigo Lewandowski.
Hansi Flick, entrenador del Barcelona, vivió un episodio díficil tras el fallecimiento de su padre, pero hizo un esfuerzo para agradecer a todos los culés que se han acercado a celebrar el título.
Fermín López presumiendo los dos trofeos ganados en esta temporada ante los aficionados culés.
Uno de las burlas al Real Madrid. Arbeloa y Vinicius, los protagonistas también en los festejos: "¡Cono, quédate!"
También aparecieron los balones de playa: los aficionados se mofan de Vinicius, del Real Madrid.
Lamine Yamal, estrella del Barcelona, fue otro de los protagonistas en los festejos del equipo. El juvenil no estuvo en la recta final, pero fue figura durante la temporada.
La estrella del equipo se lo pasa en grande con una bandera del Barça y bailando al ritmo de 'Freed From Desire' frente a las cámaras del club y en medio de los festejos hizo una promesa: "¿Un desfile en autobús por la Champions League pronto? Sin duda".
Otra de las burlas al Real Madrid: "Gracias a Dios no soy madridista", se leía en una de las camisetas del Barcelona.
Muchos viralizaron la frase de Yamal. Tras el Clásico, Yamal lanzó a Bellingham repitiendo ese "Hablar es barato".
Asimismo, durante los festejos también se viralizó el momento en el que Pedri le entrega un ramo de rosas a Rashford.
Otra de las imágenes destacadas, fue el look con el que apareció Ronald Araújo, capitán del Barcelona. El defensor uruguayo causó furor por sus festejos en la caravana.
Barcelona festejó a lo grande su título número 29 en la Liga Española- Así lo festejó este lunes ante su gente.