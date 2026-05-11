Mbappé explota y pide salida de futbolista del Real Madrid: Revelan nombre y el motivo

Kylian Mbappé sigue dando de qué hablar en Real Madrid luego de su polémica ausencia en El Clásico donde los blancos perdieron ante Barcelona en un resultado que consagró como campeones de España al conjunto culé.
A última hora el francés se bajó de la convocatoria del Real Madrid para el duelo ante Barcelona en una decisión que indignó a una buena parte del madridismo.
Mbappé se cayó del Clásico cuando apenas restaban cinco minutos para que terminara el último entrenamiento en Valdebebas. Kylian frenó en seco, sintió unas molestias en los isquiotibiales, comunicó que no podía continuar y abandonó la sesión ante la sorpresa de todos.
Mbappé había completado con aparente normalidad los entrenamientos del jueves y el viernes y el sábado la sesión había transcurrido con normalidad. La presencia del ex del PSG alimentaba la esperanza de contar con una pieza decisiva en el Real Madrid.
La no convocatoria para el clásico más su viaje a Italia en plena temporada, agotaron la paciencia en el madridismo sobre Mbappé.
Y en las últimas horas, ha surgido la información de que Kylian Mbappé ha pedido la salida de uno de los jugadores más queridos por todos los fans del Real Madrid.
Prensa española señala que Mbappé no está nada a gusto con Fede Valverde al extremo de que no desea tenerlo como compañero en el Real Madrid para la próxima campaña.
Real Madrid vive su peor momento en décadas. El club español tuvo una semana caótica por la pelea entre Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni en el vestuario luego de la práctica y como si fuese poco, perdió el clásico en Spotify Camp Nou y FC Barcelona se consagró campeón de LaLiga.
Hay muchos futbolistas de peso en el vestuario del Real Madrid, que no están de acuerdo con el estilo y la forma de ser capitán que tiene Federico Valverde. De acuerdo a distintos medios cercanos al club, Kylian Mbappé sería uno de ellos, al punto de deslizar que debería irse del equipo.
La relación de Federico Valverde y Kylian Mbappé no sería la mejor, principalmente porque el francés entiende que hay errores internos del uruguayo.
En ese contexto, Mbappé habría trasladado de forma sutil, la posibilidad de evaluar la salida de Valverde del Real Madrid.
El punto es que Mbappé no sería el único en esta postura y habría otros futbolistas de importancia, que estarían de acuerdo con el delantero.
Según información revelada por COPE, el delantero francés habría comentado dentro del vestuario que la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni “se veía venir”, dejando además una frase que habría generado un fuerte impacto entre varios compañeros: “No es un líder”.
La situación explotó luego del altercado ocurrido en Valdebebas entre Valverde y Tchouaméni, un episodio que dejó muy golpeada la interna del club. Mientras algunos jugadores intentan bajar la tensión, otros empiezan a tomar posiciones dentro de un camerino cada vez más dividido.
Mbappé ya había protagonizado varias tensiones internas antes de llegar al Real Madrid. En el PSG se habló de conflictos con Neymar y ciertas incomodidades con Lionel Messi, principalmente por temas de liderazgo, protagonismo y decisiones deportivas dentro del club parisino. Incluso medios franceses aseguraron que algunos compañeros no estaban cómodos con la enorme influencia que tenía el delantero dentro del proyecto.
Ahora, en el Real Madrid, Mbappé vuelve a aparecer ligado a una polémica interna.