Revuelo por Keyrol Figueroa a Honduras: esto dicen tras anunciar su decisión

Keyrol Figueroa anunció que representará a la Selección de Honduras y esto dicen en redes sobre el refuerzo de lujo de la Bicolor.
La Federación confirmó las noticias a través de sus redes sociales: "Keyrol Figueroa se une al nuevo camino y nueva ilusión de nuestra selección nacional".
Diario DIEZ: "El delantero de las juveniles del Liverpool eligió defender sus raíces y continuará el legado de la familia Figueroa con la camiseta de la H".
Julio Cruz, periodista de El Heraldo: "Keyrol Figueroa ha decidido representar a Honduras. El jugador de las juveniles del Liverpool de Inglaterra fue convencido por Francis Hernández y hasta podría ser convocado en los amistosos de junio con la Selección Mayor".
Y destaca que: "Con la llegada del cuerpo técnico español a la Selección de Honduras ya se ha logrado convencer a jóvenes con doble o triple nacionalidad para que representen a la "H". Se le ha arrebatado juveniles a Bélgica, España y EE UU".
Óscar Funes: "El delantero del Liverpool de Inglaterra defenderá la camisa del equipo hondureño. “Mi destino, nuestro destino” de Keylor a Maynor. Gran gestión de Francis Hernández".
TDTV: "Keyrol Figueroa oficialmente representará a la selección de Honduras. El anuncio lo hizo con este gran vídeo junto a su papá Maynor Figueroa en el estadio del Wigan, donde fue figura en la Premier League. Hermoso".
"Si, yo SI me alegro que Keyrol venga a la selección. Hay que apoyarlo y darle la oportunidad de mostrarse", dicen los periodistas en redes.
"Keyrol Figueroa deja a Estados Unidos y representará a Honduras en la Selección Mayor. Una gran noticia para el fútbol hondureño. El legado del capitán Figueroa continúa más vivo que nunca".
Gustavo Roca, periodista de Diario DIEZ: "ES DE LOS NUESTROS. Keyrol Figueroa ha decidido REPRESENTAR A SU TIERRA. Se compromete con Honduras y deja atrás su buen momento con Estados Unidos, que le ayudaron a forjarse como futbolista".
ESPN: "'FICHAJAZO' DE HONDURAS. Kéyrol, jugador del Liverpool de Inglaterra e hijo de la leyenda catracha, Maynor Figueroa, ha decidido vestir la camisa de la Bicolor que dirige José Francisco Molina".
Mario Jafeth Moreno, periodista de DIEZ, replicó las declaraciones del jugador: "La gente debe saber que de mi parte nunca dije que no. Toda mi vida me he sentido hondureño. Estoy muy alegre porque me pasas esta responsabilidad, hoy es un día muy feliz para todos nosotros”.
Desde Fox Sports: "¡LA NUEVA 'JOYA' EN HONDURAS! Keyrol Figueroa fue oficialmente seleccionado para representar a Honduras y la ilusión crece alrededor del joven que ha destacado en las categorías juveniles y reserva del Liverpool".
Legión catracha: "Honduras asegura a una de sus mayores promesas: Keyrol Figueroa jugará para la H".
Walter García, periodista de Diario DIEZ: "Luego de charlar con Francis Hernández, el jugador del Liverpool de Inglaterra decidió jugar para su país, a pesar de los interés de Estados Unidos e Inglaterra".
German Alvarado, periodista de LA PRENSA: "Francis Hernández ya hizo más que varios directivos hondureños. La semana comenzó bien".
Zona Concacaf: "El delantero del Liverpool U-23 ha decidido vestir LOS COLORES de la H. Es hijo de la leyenda Maynor Figueroa y, ahora emprenderá su camino vestido con la H en el CORAZÓN. TREMENDO FICHAJE".
Claudia Torres, periodista de DIEZ: "Piden resultados a Francis Hernández bueno allí está, trabajando calladito y los resultados están gritando poco a poco. Bienvenido Keyrol... a darlo todo por la camisa de la H".
Tigo Sports: "Keyrol Figueroa, joya de 19 años del Liverpool Sub-21 e hijo de Maynor Figueroa, representará a la Selección de Honduras".