Sacudida en Real Madrid: se irían del club tras nuevo fracaso; ¿y Arbeloa?

La temporada ya está por finalizar y el Real Madrid cerró otro año más sin títulos. Es por ello que desde lo interno ya se habla de una reestructuración.
Desde la institución blanca no están contentos con el rendimiento de la actual plantilla, por lo que para el siguiente mercado de pases, ya se habla de varias bajas.
Y no es para menos. El equipo quedó eliminado en cuartos de final de la Champions League, fuera de manera terrible en la Copa del Rey y perdió el título de la Liga Española ante el Barcelona.
Es por ello que, tras la derrota en el Clásico ante el Barcelona, ya se habla de las posibles salidas en el equipo blanco para la próxima temporada.
Se habla de hasta 10 posibles salidas que el conjunto blanco de cara al siguiente curso luego de consumar otro año sin títulos.
El primero en la lista de bajas sería el propio Álvaro Arbeloa. El entrenador español no logró levantar al equipo desde el despido de Xabi Alonso y, según informa el periodista Fabrizio Romano, tiene los días contados en el club.
El capitán Dani Carvajal, que ya perdió el puesto en el once titular por Alexander-Arnold, termina contrato el próximo 30 de junio. De acuerdo con los últimos reportes, la entidad ha decidido no renovarlo y se marchará con 34 años. Actualmente se recupera de una lesión que le impidió entrar en la última convocatoria.
David Alaba también expira su vínculo el 30 de junio y no será renovado. El defensor austriaco no pudo consolidarse en la formación titular debido a las constantes lesiones desde que llegó al equipo en 2021.
La misma situación vive Antonio Rudiger. El central alemán seguramente disputó esta noche su último Clásico español, ya que termina contrato a final de la temporada y el club no tiene intenciones de renovarlo.
Fran García fue titular en la derrota madridista y tendría abierta la puerta de salida. Su contrato finaliza en 2027, pero el club escuchará ofertas en el próximo mercado de verano y pediría unos 12 millones de euros por su venta.
Ferland Mendy sufrió una grave lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha con desgarro y separación ósea durante el partido ante el Espanyol. Se estima que estaría un año en recuperación, por lo que podría rescindir su contrato con el equipo a final de temporada.
Señalado como uno de los grandes culpables por la eliminación en la Champions League, el francés Eduardo Camavinga tampoco ha logrado consolidarse como titular, su nivel es muy bajo y el Madrid podría venderlo por unos 40 millones de euros. Fue titular ante los balugranas y fue superado por Olmo y Pedri.
Dani Ceballos fue borrado por completo de las convocatoria de Arbeloa tras una fuerte discusión y alista las maletas para dejar la capital española con la carta de libertad.
El argentino Franco Mastantuono ya vivió su primer año de blanco y pasó prácticamente desapercibido. Desde las oficinas de Valdebebas entienden que una cesión podría ser lo mejor para no cortar su progresión como lo hicieron con Endrick enviándolo a Francia.
El Real Madrid volverá a contar con Endrick tras su crecimiento con el Lyon, por lo que Gonzalo García podría salir a préstamo. Equipos como el Getafe están interesados en la cesión del delantero.
Un caso complejo es el de Vinicius. Todavía no renueva con el Real Madrid y su contrato termina en 2027. En caso de no llegar a un acuerdo, el club lo colocaría en el mercado para obtener una importante suma de dinero y evitar que salga libre el siguiente año.
Sobre el nuevo entrenador, Fabrizio Romano reveló este domingo que Mourinho tiene interés de volver al banquillo merengue y que ahora la directiva tendrá que analizar su posible regreso.